Криптовалюта и недвижимость. Какие новые возможности есть у домовладельцев?

В 2014 году в Эстонии была совершена одна из первых и крупнейших в мире сделок с недвижимостью, оплата по которой была осуществлена за счет дохода, полученного от криптовалютных транзакций. Тогда новый криптомиллионер купил особняк Малла стоимостью один миллион евро за прибыль, полученную посредством биткойна. По мнению эксперта по криптовалюте Ассе Сауга, перспективы криптовалюты в секторе недвижимости Эстонии остаются хорошими и сегодня. „У нас сформировалось активное криптосообщество, которое развивает уже имеющиеся и разрабатывает все больше новых решений по использованию криптовалюты, чему способствует и цифровая среда Эстонии. Однако в части сделок с недвижимостью и нотариусов нам требуется больше инноваций, и в этой области существует множество возможностей сделать процессы с помощью технологии более быстрыми, удобными и безопасными.

По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, на порталах по недвижимости уже появляются объявления, в которых описание объекта включает возможность оплатить покупку недвижимости биткойном. Он не исключает возможности того, что в какой-то момент цены на портале будут отдельно указываться и в криптовалюте. „Условия сделок определяются и будут определяться исходя из договоренности сторон, и поэтому, если кто-то хочет совершить оплату, например, в криптовалюте, то мы точно не будем этому препятствовать, – добавил Уйбомяэ. – Если пользователи портала будут проявлять более значительный интерес, то мы не видим никакой проблемы в добавлении в нашу функцию поиска новой возможности фильтрации“.