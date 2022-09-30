Криптовалюта и недвижимость. Какие новые возможности есть у домовладельцев?(2)
Сочетание криптовалюты и недвижимости находит в Эстонии все больше применения, и возможность оплаты биткойном уже предлагается в некоторых объявлениях о продаже недвижимости. Специалисты разъясняют, что следует учитывать при оплате виртуальной валютой в сфере недвижимости, и как происходит весь процесс.
В 2014 году в Эстонии была совершена одна из первых и крупнейших в мире сделок с недвижимостью, оплата по которой была осуществлена за счет дохода, полученного от криптовалютных транзакций. Тогда новый криптомиллионер купил особняк Малла стоимостью один миллион евро за прибыль, полученную посредством биткойна. По мнению эксперта по криптовалюте Ассе Сауга, перспективы криптовалюты в секторе недвижимости Эстонии остаются хорошими и сегодня. „У нас сформировалось активное криптосообщество, которое развивает уже имеющиеся и разрабатывает все больше новых решений по использованию криптовалюты, чему способствует и цифровая среда Эстонии. Однако в части сделок с недвижимостью и нотариусов нам требуется больше инноваций, и в этой области существует множество возможностей сделать процессы с помощью технологии более быстрыми, удобными и безопасными.
По словам исполнительного директора Kinnisvara24 Урмаса Уйбомяэ, на порталах по недвижимости уже появляются объявления, в которых описание объекта включает возможность оплатить покупку недвижимости биткойном. Он не исключает возможности того, что в какой-то момент цены на портале будут отдельно указываться и в криптовалюте. „Условия сделок определяются и будут определяться исходя из договоренности сторон, и поэтому, если кто-то хочет совершить оплату, например, в криптовалюте, то мы точно не будем этому препятствовать, – добавил Уйбомяэ. – Если пользователи портала будут проявлять более значительный интерес, то мы не видим никакой проблемы в добавлении в нашу функцию поиска новой возможности фильтрации“.
Однако мнения экспертов относительно сочетания криптовалюты и недвижимости остаются противоречивыми. По словам члена правления Domus Kinnisvara Яана Лийтмяэ, криптовалюта обуславливает для сделки дополнительные риски, на которые люди не желают идти при покупке жилья. „Для покупки недвижимости часто используются банковские кредиты, которые погашаются в евро. Необходимые для платежей по кредитам деньги в свою очередь зарабатываются в форме зарплаты или другого дохода, который в основном получается в евро или в другой валюте, – добавил Лийтмяэ. – В теории, криптовалюта может подорожать и упростить денежное самофинансирование или совершение дальнейших платежей по кредиту, однако отрицательное изменение ее стоимости окажет противоположное действие. В целом, прогнозировать изменение стоимости криптовалюты очень сложно“.
По словам Лийтмяэ, маловероятно, что криптовалюта станет широко применяемым и сравнимым с обычной валютой носителем ценности. „В сегодняшней финансовой системе, где управление предложением денег осуществляется при взаимодействии между центральными банками и правительствами, данные стороны совершенно не заинтересованы в допуске на рынок альтернативных денег элементов, способных уменьшить совместное влияние банковской системы или правительств“, – объяснил Лийтмяэ.
В то же время Лийтмяэ считает, что как регистры недвижимости, так и другие различные регистры движимого имущества в долгосрочной перспективе все-таки могли бы начать использовать блокчейн. По словам Сауга, благодаря криптотехнологиям мы можем смотреть за пределы денег, и в качестве одного из примеров альтернативных решений он приводит токенизацию. „С помощью токенизации недвижимости, то есть раздробления недвижимости, домовладельцы смогут продать маленькую часть своего жилья или, например разделить его между инвесторами в арендную недвижимость и соответствующим образом разделить доход от аренды, – объяснил Сауга. – Сегодня у нас действует уже целый ряд различных криптопроектов, связанных с недвижимостью, и я сам, например, работаю над созданием одного проекта RedCurry.co в качестве сооснователя. Мы создаем совершенно новую связанную с фондом недвижимости денежную систему, защищенную как от колебаний цен, так и от инфляции, и обеспеченную коммерческой недвижимостью“.
Тем не менее, Сауга советует начинающим инвесторам проявлять осторожность: „Перед осуществлением инвестиции следует изучить все моменты, касающиеся объекта, в который вы собираетесь вложить деньги. В мире криптовалюты очень широко распространено мошенничество. Следует скептически относиться ко всем предложениям, которые обещают быстрые и высокие проценты или доход“.