В каких регионах наблюдается наибольший рост стоимости недвижимости и числа сделок?

В Хаапсалу во втором квартале этого года было совершено на 73% больше сделок с недвижимостью, чем за тот же период прошлого года. В Нарве количество сделок за тот же период увеличилось на 37%, а в Рапла – на 33%. Хаапсалу (42%) и Рапла (39%) также выделяются в плане роста стоимости сделок.

„Волатильность обычно играет большую роль в небольших населенных пунктах, но изменения последних месяцев не являются временными и, вероятно, еще некоторое время будут характеризовать рынок недвижимости“, – считает Ребане. В Таллинне количество сделок за год увеличилось всего на один процент, в то время как в Тарту рост составил 26%.

Цены же на квартиры больше всего выросли в Южной Эстонии. В Валга средняя цена за квадратный метр за год выросла на 55%, с 217 до 336 евро. В Выру рост составил 45%, а цена за квадратный метр выросла с 625 до 903 евро. В Нарве же наблюдался значительный рост числа сделок, но цена за квадратный метр выросла всего на 17%, что меньше, чем в среднем по Эстонии.

„По сравнению с остальной Эстонией цены на квадратный метр квартир в Выру и Валга невысоки, но на местном уровне произошел значительный рост“, – описывает ситуацию руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.

Для инвесторов сейчас не лучшее время для входа на рынок

По словам Ребане, хотя количество предложений на рынке аренды все еще растет, цены сейчас также растут. „В то же время предложение снижалось, но сейчас мы снова наблюдаем умеренный рост. В основном это связано с людьми, которые еще не сдали свою недвижимость в аренду и теперь ищут новых арендаторов, чтобы пережить зимний период и избежать высоких счетов за коммунальные услуги“, – сказал он.

Однако текущая доходность аренды в настоящее время не является благоприятной для инвесторов. „Цены на рынке аренды выросли недостаточно по сравнению с ценами на недвижимость, чтобы сделать выход на рынок достаточно привлекательным для инвесторов“, – добавил Ребане. Чтобы ситуация изменилась, цены на недвижимость должны упасть, а цены на аренду – немного вырасти.