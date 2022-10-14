ВИДЕО | Опыт Китая. Как за 45 секунд одновременно снести 15 небоскребов?

Здания были частью незавершенного проекта Liyang Star City Phase II. Начатый в 2011 году этот проект часто прерывался даже после смены собственника в течение следующих нескольких лет. Даже после вмешательства правительства проект возобновился только в конце прошлого года, когда компания по недвижимости купила права на недвижимость за 154 миллиона долларов.

Китайские СМИ сообщили, что риэлторская компания определила, что задержка строительных работ означает, что проект не может удовлетворить текущие потребности рынка. Кроме того, фундамент здания подвергся воздействию дождевой воды и не подлежал ремонту. Поэтому было принято решение снести здания с применением взрывчатки, поскольку это был наиболее эффективный метод.

Зона взрыва охватила площадь около 500 000 квадратных метров, это крупнейшее разрушение на одном участке в Китае. Около 2000 домов были эвакуированы из-за взрыва. 4,6 тонны взрывчатки были размещены в 85000 точках взрыва в 15 незавершенных небоскребах. Потребовалось всего 45 секунд чтобы все здания были разрушены.