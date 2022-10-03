03.10.2022, 08:29
ЭКСПЕРТ | На первый взнос по жилищному кредиту придется копить почти 4 года(9)
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Если средняя таллиннская семья сейчас захочет купить квартиру, деньги на первый взнос придется копить 45 месяцев, рассказала экономист Swedbank Марианна Рыбинская, пишет dv.ee.
Меньше людей теперь вообще могут позволить себе покупку квартиры. Банк измеряет доступность жилья с помощью специального индекса: „Если уровень – 100, значит, что жилье доступно. В прошлом году уровень доступности был порядка 150, в этом – уже 130“, – пояснила Рыбинская.
Чувство уверенности домохозяйств сейчас тоже находится на рекордно низком уровне – в последний раз, по словам Рыбинской, оно был таким же в 1993 году.