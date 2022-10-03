ЭКСПЕРТ | На первый взнос по жилищному кредиту придется копить почти 4 года

Меньше людей теперь вообще могут позволить себе покупку квартиры. Банк измеряет доступность жилья с помощью специального индекса: „Если уровень – 100, значит, что жилье доступно. В прошлом году уровень доступности был порядка 150, в этом – уже 130“, – пояснила Рыбинская.