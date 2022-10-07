Недвижимость
07.10.2022, 11:02

„Я понял, что жил немного не по средствам“, - будущий миллионер переехал на дешевую жилплощадь

 
Rich,With,Success
Rich,With,Success
ФОТО: Shutterstock

Перед тем, как начать инвестировать, стоит полностью избавиться от долгов, говорят умные книги. Инвестор в недвижимость Михкель Кукк сумел избавиться от потребительских кредитов, вымостив себе дорогу к богатству, пишет dv.ee.

Кукк признается, что до того, как начать сознательно формировать портфель, у него уже был куплен в кредит дом, в котором он некоторое время жил сам. Это была самая первая его инвестиция в недвижимость после избавления от потребительских кредитов.

„Платежи по потребительским кредитам видны банкам на счете, и они в значительной мере уменьшают сумму предлагаемого кредита“, - знает инвестор.

Читайте подробнее на dv.ee.

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