Высокая инфляция ставит под удар лимиты страхового покрытия для многоквартирных домов
По данным страховой фирмы ERGO Kindlustus, суммы возмещения ущерба по несчастным случаям за последние полтора года увеличились в среднем на 40%, в связи с чем клиентам важно пересмотреть свои суммы страхового покрытия и застрахованные риски.
Индекс цен на строительные работы, который показывает изменение стоимости строительной деятельности, за год вырос на 18,8%. В случае многоквартирных домов рост составил целых 22,7%, в связи с чем стали возникать ситуации, когда страховых сумм может просто не хватать для возмещения ущерба. Тем не менее, по словам руководителя портфеля бизнес-клиентов ERGO Рауля Рюйсона, влияние роста цен и 25-процентной инфляции по-настоящему отразится на страховых случаях, которые будут возникать в будущем.
Сумма зарегистрированных страховых возмещений, выплаченных квартирным товариществам в 2021 году, согласно текущим данным, составила примерно 700 000 евро. „Если количество страховых случаев в течение последних лет оставалось стабильным, то средняя сумма ущерба за этот же период постоянно увеличивалась, – добавил Рюйсон. – В случае оценки недвижимости важно исходить из сегодняшней стоимости восстановления или строительства недвижимости, и в текущих рыночных условиях желательно также повысить размер лимитов.
Наиболее распространенными причинами ущерба являются утечки из трубопроводов и вандализм, а самые большие суммы возмещений обычно связаны с ущербом, вызванным водой и пожаром.
Крупнейший такой случай в практике ERGO произошел в расположенном на Пирита теэ многоквартирном доме, в котором между 4 и 16 этажами загорелись электропровода. „Огнем, сажей и водой зданию были нанесены очень большие повреждения, затронувшие область от подвального этажа до расположенных на крыше вентиляционных систем, – добавил Рюйсон. – Мы возместили клиенту весь ущерб на сумму 329 000 евро. Ущерб включал и расходы на адвокатские услуги, которые были необходимы для того, чтобы убедиться в обоснованности представленных требований и выяснить обстоятельства происшествия“.
По словам Рюйсона, при выборе страхового покрытия для своего дома очень важно заранее оценить возможные риски. „Если соответствующий риск не был застрахован, то при наступлении несчастного случая непредусмотрительного клиента может ожидать весьма неприятный сюрприз. К сожалению, исправить такую ситуацию задним числом уже невозможно, – добавил Рюйсон. – Чтобы все неожиданности были застрахованы, рекомендуется выбрать страхование всех рисков, предусматривающее самое широкое покрытие. Кроме того, перед заключением договора стоит проконсультироваться со страховым обществом, чтобы иметь полную картину того, от каких именно рисков застрахован дом“.
Так как в случае многоквартирных домов сумма возможного ущерба может быть самой большой, почти 90% клиентов страхования квартирных товариществ дополнительно защитили себя страхованием ответственности. Страхование ответственности защищает в ситуации, когда товарищество причиняет ущерб третьим сторонам. По словам Рюйсона, падение сосульки на чью-либо машину или травма в результате поскальзывания на территории квартирного товарищества являются лишь парой примеров случаев, к которым следует быть готовыми в течение предстоящей зимы. „Кроме того, квартирные товарищества могут выбрать и страхование перекрестной ответственности, которое покрывает ущерб, причиненный квартирам – например, если из принадлежащих товариществу водопроводных труб начнет выливаться вода, которая в итоге повреждает квартиры, – объяснил Рюйсон. – Однако в случае страхования ответственности важно пересмотреть лимиты, которые сегодня в случае многоквартирного дома должны составлять минимум 100–300 000 евро“.
Главные проблемы, выявляемые при профилактических работах и возмещении, связаны с управлением квартирным товариществом. Своевременная замена систем является ответственностью квартирного товарищества или его управляющего. „Иногда нам пытаются преподнести в качестве несчастного случая ущерб, вызванный разрушившимся трубопроводом, который не заменялся 60 лет, или же крышей, которая не обслуживалась надлежащим образом, однако такой ущерб является результатом долгого процесса, а не неожиданного несчастного случая. В такой ситуации возмещение ущерба является спорным вопросом – объяснил Рюйсон. – То же можно сказать и о ситуации, когда, например, при уборке снега с крыши не были выставлены соответствующие предупреждающие знаки, то есть ущерб возник вследствие чьей-то невыполненной работы. Для упрощения рассмотрения ущерба квартирным товариществам, у которых не хватает ресурсов для самостоятельного управления домом, следует воспользоваться услугами управляющего.
По словам консультанта Спасательного департамента Янека Инноса, требования по пожарной безопасности должно соблюдать не только квартирное товарищество, но и его жильцы. Иннос привел несколько очень важных моментов, необходимых для обеспечения безопасности, которые проверяются и в ходе консультирования квартирных товариществ:
Должен быть обеспечен доступ к зданию, необходимый для спасательной команды.
Эвакуационные пути и коридоры должны быть проходимыми по всей ширине, и в них нельзя складывать горючие материалы и велосипеды, тележки, детские коляски, санки и т.д.
Отопительные системы должны быть безопасными и своевременно обслуживаться
В каждой квартире должен быть дымовой датчик, и в квартирах с устройствами для отопления твердым топливом или газом необходимо установить датчики угарного газа
Открывающаяся в сторону лестничной клетки дверь квартиры не должна ограничивать поток движения
Все перестройки должны быть узаконены местным самоуправлением