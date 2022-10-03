Высокая инфляция ставит под удар лимиты страхового покрытия для многоквартирных домов

Индекс цен на строительные работы, который показывает изменение стоимости строительной деятельности, за год вырос на 18,8%. В случае многоквартирных домов рост составил целых 22,7%, в связи с чем стали возникать ситуации, когда страховых сумм может просто не хватать для возмещения ущерба. Тем не менее, по словам руководителя портфеля бизнес-клиентов ERGO Рауля Рюйсона, влияние роста цен и 25-процентной инфляции по-настоящему отразится на страховых случаях, которые будут возникать в будущем.

Сумма зарегистрированных страховых возмещений, выплаченных квартирным товариществам в 2021 году, согласно текущим данным, составила примерно 700 000 евро. „Если количество страховых случаев в течение последних лет оставалось стабильным, то средняя сумма ущерба за этот же период постоянно увеличивалась, – добавил Рюйсон. – В случае оценки недвижимости важно исходить из сегодняшней стоимости восстановления или строительства недвижимости, и в текущих рыночных условиях желательно также повысить размер лимитов.

Наиболее распространенными причинами ущерба являются утечки из трубопроводов и вандализм, а самые большие суммы возмещений обычно связаны с ущербом, вызванным водой и пожаром.

Крупнейший такой случай в практике ERGO произошел в расположенном на Пирита теэ многоквартирном доме, в котором между 4 и 16 этажами загорелись электропровода. „Огнем, сажей и водой зданию были нанесены очень большие повреждения, затронувшие область от подвального этажа до расположенных на крыше вентиляционных систем, – добавил Рюйсон. – Мы возместили клиенту весь ущерб на сумму 329 000 евро. Ущерб включал и расходы на адвокатские услуги, которые были необходимы для того, чтобы убедиться в обоснованности представленных требований и выяснить обстоятельства происшествия“.