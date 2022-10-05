05.10.2022, 19:37
Терраса на крыше, магазины, рестораны: между центром Таллинна и портом распахнутся „Золотые ворота“
ФОТО: USRE
В городе давно ходят слухи, что Ротерманн расширяется. На новом сайте „Золотых ворот“ теперь можно узнать, как будут выглядеть ворота между таллиннским портом и центром города, пишет Gloss.ee.
Здание общей площадью 13 400 м² будет иметь 6 этажей, 2 цокольных этажа и 105 парковочных мест.
Изюминка „Золотых ворот“ — терраса на крыше с 360-градусным видом на город и море.
Фото: USRE.ee/goldengate