Недвижимость
05.10.2022, 19:37

Терраса на крыше, магазины, рестораны: между центром Таллинна и портом распахнутся „Золотые ворота“

 
ФОТО: USRE

В городе давно ходят слухи, что Ротерманн расширяется. На новом сайте „Золотых ворот“ теперь можно узнать, как будут выглядеть ворота между таллиннским портом и центром города,  пишет Gloss.ee.

Здание общей площадью 13 400 м² будет иметь 6 этажей, 2 цокольных этажа и 105 парковочных мест.

Изюминка „Золотых ворот“ — терраса на крыше с 360-градусным видом на город и море.

Читайте подробнее на Gloss.ee.

Фото: USRE.ee/goldengate

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