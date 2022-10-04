Недвижимость
04.10.2022, 07:37

Фиксированный тариф – страховка, которая на самом деле не действует?

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Electricity,Bill,With,Light,Bulb,,Several,Coins,And,Pen,On
Electricity,Bill,With,Light,Bulb,,Several,Coins,And,Pen,On
ФОТО: Shutterstock

Некоторые продавцы электроэнергии начали расторгать срочные договоры с фиксированными ценами. Что может сделать в таких случаях потребитель, и какие у него есть права, объясняют юристы адвокатского бюро RASK Рамон Раск и Хенри Тороп, пишет dv.ee.

„Неужели ранее заключенные договоренности уже ничего не значат? Так в чем же смысл договоров?! Зачем оформлять страховку, если полис перестает действовать в случае ДТП?!“ – такие риторические вопросы мы, к сожалению, слышали в последние месяцы от потребителей, получивших уведомления о расторжении в чрезвычайном порядке договора купли-продажи электроэнергии по фиксированной цене.

Более дорогой договор с фиксированной ценой заключают для снижения рисков, поэтому его владельцам стоит хотя бы в общих чертах знать, при каких условиях его расторжение вообще может иметь юридическую силу (хотя, разумеется, обстоятельства каждого конкретного случая разные).

Читайте подробнее на dv.ee.


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