Фиксированный тариф – страховка, которая на самом деле не действует?

„Неужели ранее заключенные договоренности уже ничего не значат? Так в чем же смысл договоров?! Зачем оформлять страховку, если полис перестает действовать в случае ДТП?!“ – такие риторические вопросы мы, к сожалению, слышали в последние месяцы от потребителей, получивших уведомления о расторжении в чрезвычайном порядке договора купли-продажи электроэнергии по фиксированной цене.