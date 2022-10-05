В Таллинне продается 145 квартир стоимостью более 500 000 евро(1)
В столице Эстонии сейчас продается 145 квартир, за которые просят свыше полумиллиона евро. Стоимость 16 квартир составляет более одного миллиона евро, пишет rus.err.ee.
„Мы снова в ситуации, когда предложение квартир стоимостью свыше полумиллиона явно превышает спрос. В этом году ежемесячно совершалось около десяти сделок в таком ценовом классе, следовательно, не распродан годовой объем. Так, период продажи достигает шести месяцев, это нормальная ситуация при продаже более дорогих квартир“, – пояснил представитель 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк, добавив, что из-за ценового ралли последнего года стоимость некоторых квартир определенно завышена.
По его оценке, цена на треть квартир будет скорректирована, но это не стоит путать с падением цен.
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