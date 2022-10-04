Энергетический кризис – подходящее ли время для покупки жилья?

На данный момент на рынке аренды в основном действуют частные лица, которые сдают квартиры в многоквартирных домах советской постройки или в новостройках. „Мы видим, что эта тенденция меняется благодаря развитию арендного жилья“, - отметила Хакиайнен. В Скандинавии широко распространены многоквартирные дома, специально предназначенные для сдачи в аренду. Они предлагают решение для людей, которые не хотят владеть недвижимость ю, или в ситуации, когда жилищный кредит недоступен. Строительство арендных домов увеличивает конкуренцию между застройщиками, в результате чего больше всего выигрывает потребитель.

„Во-первых, спрос на квартиры с классом энергопотребления А и В выше, чем раньше, и люди готовы немедленно воспользоваться лучшими предложениями, – прокомментировала руководитель розничного банкинга эстонского филиала банка Citadele Марина Хакиайнен. – Во-вторых, в течение последнего месяца на вторичном рынке было больше предложений по ценам ниже рыночной стоимости. Предположительно, это означает, что сделки хотят успеть заключить до начала зимнего отопительного периода“. В таких условиях при покупке жилья следует принимать взвешенные решения, получив достаточно информации обо всех связанных с жильем расходах (страхование жилья, рост коммунальных платежей, увеличение платежа по кредиту в связи с ростом Euribor).

Несмотря на серьезные изменения, эстонский рынок недвижимости в этом году по-прежнему очень активен – из-за геополитической ситуации и значительного роста цен на новостройки объем жилищных кредитов, выданных банком Citadele в первом полугодии, оказался на треть больше, чем в прошлом году. Цены на жилье еще заметнее выросли с началом военных действий. Сейчас ситуация на рынке такова, что цены на таллиннские новостройки находятся на уровне, который мы привыкли видеть в историческом Старом городе столицы. Энергетический кризис и ожидаемый рост стоимости коммунальных услуг также оказывают прямое влияние на колебания рынка недвижимости.

Каждый день мы видим, что для клиентов аренда места жительства часто является шагом перед покупкой недвижимости – так на практике можно проверить, соответствует ли конкретный район вашим потребностям, а кроме того, аренда дает время организовать финансы и подумать о планах на будущее. Например, если вы хотите жить в центре Таллинна, сначала рассмотрите возможность проживания в этом районе в съемной квартире. Это даст возможность убедиться, например, соответствует ли вашим требованиям инфраструктура.

Рынку аренды благоприятствует и тот факт, что люди все больше ценят свободу и возможность в случае необходимости быстро сменить место жительства – недавнее исследование показывает, что каждый четвертый (23% респондентов) скорее арендовал бы жилье. Среди причин – нежелание брать на себя долгосрочные обязательства, свобода смены места жительства, невозможность совершить покупку. Это должны учитывать не только застройщики, но и потенциальные собственники жилья, желающие рассмотреть возможность сдачи своей недвижимости в аренду.

Покупать или арендовать?

Принимая решение об аренде или покупке, необходимо учитывать ряд факторов. Один из самых важных – планируете ли вы остаться здесь надолго. Готовы ли вы взять на себя долгосрочные финансовые обязательства? Насколько вы уверены в стабильности своей работы? Оправдают ли выбранный район и тип недвижимости ваши ожидания спустя пять лет? Если вы в основном ответили на эти вопросы утвердительно, то можете переходить к оценке своего финансового положения.

Говоря о покупке недвижимости, очень важно с самого начала определить, покупаете вы жилье для собственного использования или в качестве инвестиции. В ходе недавнего опроса мы выяснили, что примерно 33% жителей Латвии отложили покупку жилья, ожидая падения цен, но учитывая нехватку новых квартир на первичном рынке и проекты, которые придется доводить до конца в условиях относительно высокой цены на стройматериалы, цены на новостройки могут вообще не упасть.

Проведенный в августе опрос показал, что даже при нынешних рыночных ценах, инфляции, росте коммунальных платежей и, самое главное, повышении арендной платы, большинство респондентов (50%) считают, что покупка жилья выгоднее, чем аренда. Аргументы в основном носят практический характер, например, платеж по кредиту в текущих обстоятельствах часто может быть ниже арендной платы. Люди также принимают во внимание безопасность (если вы владеете собственностью, арендодатель не может внезапно объявить, что вы должны съехать) и оценивают возможность продажи собственности в случае необходимости. Опыт показывает, что все больше людей считают покупку квартиры достаточно гибким способом инвестирования, ведь тогда есть возможность сдать ее в аренду или, если рынок вырастет, выгодно продать и подыскать следующее подходящее жилье.

Предстоящая зима станет серьезным испытанием для всех нас и может изменить готовность людей покупать жилье – счета за отопление заставляют многих всерьез задуматься над тем, учитывать ли только цену квартиры или все-таки нужно смотреть на расходы по кредиту вместе с коммунальными платежами, и на потенциальную стоимость квартиры в будущем. По оценкам экспертов, счета за отопление в энергоэффективных жилых домах и новостройках могут оказаться примерно в 3–4 раза ниже, чем в многоквартирных домах советской эпохи. Поживем – увидим!