ЭКСПЕРТ | Как выявить скрытые дефекты при покупке дома?

Необходимая документация



По словам Эрве Леттермо, помимо технического состояния, при покупке жилья не менее важна правильность оформления всех видов документации. „Стоит обратить особое внимание, если в квартире или доме был проведен ремонт, изменены технические системы или планировка. При этом необходимо убедиться, что все необходимые разрешения на строительство и использование имеются, что изменения внесены в регистр и правила безопасности и строительные нормы не были проигнорированы“, — перечислила Эрве Леттермо.



Опыт Numai показывает, что часто клиенты с энтузиазмом относятся к появлению недвижимости на продажу по „супер хорошей цене“ и готовы спешить со сделкой, оплачивая бронь и не понимая, что за такой ценой часто кроется не игнорирующий рыночные цены продавец, а осознаная попытка реализовать проблемное имущество. „Чаще всего такие объекты попадаются в Пыхья-Таллинне“, — добавила Леттермо.



„Также следует знать, что не все работы по реконструкции можно узаконить. Бывают и ситуации, когда приходится проводить большой объем дополнительных строительных работ, чтобы узаконить ранее сделанную перестройку объекта, а это в свою очередь приводит к большим затратам. Поэтому при планировании работ по реконструкции всегда полезно консультироваться со специалистами в своей области“, — добавил Марко Сульц.



Наиболее распространенные технические недостатки, на которые следует обратить внимание:



Устаревшие, легковоспламеняющиеся электрические системы и алюминиевые провода:

Если, глядя на систему электроснабжения, вы видите, что к современному распределительному щиту тянутся провода советских времен, то система электроснабжения нуждается в обновлении.



Чрезмерная влажность в подвале или ванной, недостаточная гидроизоляция и плесень:

Влажность подвала или других помещений можно измерить и, соответственно, можно сказать, можно ли использовать помещение по назначению.