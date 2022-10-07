Недвижимость
07.10.2022, 07:37

27 этажей и десятки тысяч евро за электричество. Что скрывается в одном из самых дорогих домов в мире?

 
Лелде Лусе
Mumbai,,India,-,December,6,,2015:,World's,Second,Most,Expensive
Mumbai,,India,-,December,6,,2015:,World's,Second,Most,Expensive
ФОТО: Shutterstock

Частный небоскреб в 27 этажей, где есть храм, тренажерный и танцевальный залы, бассейн, специальная „снежная комната“, три вертолетные площадки и шесть этажей с парковкой для роскошных автомобилей. Оказывается, такие дома существуют не только в кино. Один из них гордо возвышается в самом дорогом районе Мумбаи, в Индии. В здании „Антилия“ живет семья из четырех человек. В месяц за электроэнергию им нужно платить около 88 тысяч евро. При этом, только около 11% потребляется непосредственно в жилой части дома семьи Амбани. Что скрывается на 27 этажах этого дома?

„Антилия“ — второй самый дорогой дом в мире после Букингемского дворца в Лондоне. Небоскреб принадлежит Мукешу Амбани, индийскому бизнес-магнату и председателю Reliance Industries, второму богатейшему человеку в Индии и 8-му в мире. Мукеш живет в особняке со своей женой Нитой и двумя детьми. Он нанял около 600 человек, чтобы поддерживать функциональность и порядок в доме, пишет Delfi Dom Sad.

Это 170-метровый небоскреб, что соответствует высоте 50-этажного дома, но в доме „Антилия“ — 27 этажей. Все дело в том, этажи резиденции имеют особо высокие потолки — некоторые из них достигают высоты классического двухэтажного дома. Дизайнеры здания и архитекторы „Perkins + Will“ позаботились о том, чтобы небоскреб мог пережить землетрясение силой 8 баллов по шкале Рихтера. Австралийская компания „CIMIC Group Limited“ была выбрана для реализации архитектурного проекта. Стоимость строительства дома оценивается от одного до двух миллиардов евро.

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