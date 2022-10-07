27 этажей и десятки тысяч евро за электричество. Что скрывается в одном из самых дорогих домов в мире?

Частный небоскреб в 27 этажей, где есть храм, тренажерный и танцевальный залы, бассейн, специальная „снежная комната“, три вертолетные площадки и шесть этажей с парковкой для роскошных автомобилей. Оказывается, такие дома существуют не только в кино. Один из них гордо возвышается в самом дорогом районе Мумбаи, в Индии. В здании „Антилия“ живет семья из четырех человек. В месяц за электроэнергию им нужно платить около 88 тысяч евро. При этом, только около 11% потребляется непосредственно в жилой части дома семьи Амбани. Что скрывается на 27 этажах этого дома?