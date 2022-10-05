Ведущая мировая компания по продаже элитной недвижимости выходит на рынок Эстонии(5)
На эстонский рынок выходит одна из самых известных в мире компаний недвижимости, Christie's International Real Estate, специализирующаяся на продаже ориентированной на состоятельных клиентов эксклюзивной и роскошной недвижимости.
Christie’s International Real Estate подписала соглашение о сотрудничестве с эстонской компанией недвижимости Signature Estate Collection, которая продолжит деятельность под торговой маркой Christie’s International Real Estate Signature. Выход на эстонский рынок является частью планов предприятия по расширению в Северной Европе.
Основателями Signature Estate Collection являются предприниматель Тауно Лоодус, а также эксперты по недвижимости Трийн Лоодус, Елена Кузьменко и Эбе-Кай Мутсо. В число ведущих маклеров компании также входят Кирсти Пай, Майре Роозе, Хелен Таллермо и Трийн Мяги.
Соучредитель эстонского бюро, маклер Трийн Лоодус отметила, что приход Christie's International Real Estate создает новые возможности как для продавцов, так и для покупателей на эстонском рынке недвижимости, поскольку помогает продавать более эксклюзивные объекты состоятельным клиентам в Эстонии и во всем мире: „Продажа элитной и эксклюзивной недвижимости – деятельность, требующая контактов и специальных знаний. Предыдущий международный опыт и сильная клиентская база местной команды, собранной под брендом Christie's International Real Estate, обеспечивают нам превосходную стартовую позицию на эстонском рынке недвижимости.
По словам исполнительного директора Christie's International Real Estate Майка Голдена, эстонские партнеры являются лучшими экспертами на местном рынке элитной недвижимости: „Нет никаких сомнений в том, что Signature Estate Collection, за которой стоит наш бренд, быстро станет ведущей компанией в сфере элитной недвижимости в Эстонии“.
По словам Хелены де Фортон, руководителя Christie's International Real Estate регионов Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и Тихого океана, выход на эстонский рынок является важной частью планов расширения международной компании в Северной Европе: „Эстония имеет невероятно высокий потенциал роста как международный рынок элитной недвижимости“.
Пандемия коронавируса затронула и сектор недвижимости Эстонии, что привело в 2021 году к росту цен на недвижимость более чем на 20%. Спрос на новые здания и инвестиции в недвижимость особенно высок в Таллинне, где растущая технологическая отрасль и благоприятные условия для бизнеса создают новые рабочие места и привлекают международных ИТ-специалистов.
Помимо Эстонии, недавно компания подписала соглашения о сотрудничестве в Японии, на Мальте, в Венеции, Италии, Неаполе, во Флориде и в Ньюпорте на острове Родос.
Christie's International Real Estate уже более 30 лет успешно продает дорогостоящую недвижимость по всему миру. Международная компания Christie's International Real Estate возникла на базе культового аукционного дома Christie's.