Ведущая мировая компания по продаже элитной недвижимости выходит на рынок Эстонии

Christie’s International Real Estate подписала соглашение о сотрудничестве с эстонской компанией недвижимости Signature Estate Collection, которая продолжит деятельность под торговой маркой Christie’s International Real Estate Signature. Выход на эстонский рынок является частью планов предприятия по расширению в Северной Европе.

Основателями Signature Estate Collection являются предприниматель Тауно Лоодус, а также эксперты по недвижимости Трийн Лоодус, Елена Кузьменко и Эбе-Кай Мутсо. В число ведущих маклеров компании также входят Кирсти Пай, Майре Роозе, Хелен Таллермо и Трийн Мяги.

Соучредитель эстонского бюро, маклер Трийн Лоодус отметила, что приход Christie's International Real Estate создает новые возможности как для продавцов, так и для покупателей на эстонском рынке недвижимости, поскольку помогает продавать более эксклюзивные объекты состоятельным клиентам в Эстонии и во всем мире: „Продажа элитной и эксклюзивной недвижимости – деятельность, требующая контактов и специальных знаний. Предыдущий международный опыт и сильная клиентская база местной команды, собранной под брендом Christie's International Real Estate, обеспечивают нам превосходную стартовую позицию на эстонском рынке недвижимости.

По словам исполнительного директора Christie's International Real Estate Майка Голдена, эстонские партнеры являются лучшими экспертами на местном рынке элитной недвижимости: „Нет никаких сомнений в том, что Signature Estate Collection, за которой стоит наш бренд, быстро станет ведущей компанией в сфере элитной недвижимости в Эстонии“.

По словам Хелены де Фортон, руководителя Christie's International Real Estate регионов Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и Тихого океана, выход на эстонский рынок является важной частью планов расширения международной компании в Северной Европе: „Эстония имеет невероятно высокий потенциал роста как международный рынок элитной недвижимости“.