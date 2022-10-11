ЭКСПЕРТ | Что делать, если вы унаследовали жилищный кредит от родственника?

„К сожалению, для людей часто становится неожиданностью, что вместе с наследуемым имуществом, будь то дом, деньги и другие личные вещи покойного, они получают и его обязательства, то есть долги и кредиты“, – говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане. „Поэтому стоит обсудить обязательства, включая кредиты, со своей семьей на ранней стадии, чтобы другие члены семьи не столкнулись с неприятным сюрпризом в случае непредвиденных обстоятельств“.

В ситуации, когда неясно, из чего именно состоит наследство, Ребане рекомендует обратиться к нотариусу. „В этом случае после принятия необходимых мер может быть принято решение о целесообразности принятия наследства. В некоторых случаях обязательства умершего могут быть больше, чем имущество, которое унаследовано, и в этом случае стоит подумать об отказе от наследства. Однако следует помнить, что наследство можно принять или отказаться от него только в полном объеме, то есть потенциальный наследник не может принять только имущество покойного и одновременно отказаться, например, от его долгов“, – поясняет он.

Если наследство принято и выясняется, что унаследованные обязательства превышают стоимость полученного имущества, принявший наследство должен взять на себя также ответственность за их выполнение. „Например, если наследуемое имущество стоит 100 000 евро, но у умершего были обязательства на 150 000 евро, наследуемое имущество может быть использовано для покрытия долгов, но наследник должен выплатить разницу, то есть 50 000 евро“, – говорит Ребане.