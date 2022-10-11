11.10.2022, 07:37
Неплохо! ТОП зарплат в сфере недвижимости
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Как и год назад, в ТОП предприятий в секторе недвижимости есть две фирмы, которые платили своим работникам среднюю брутто-зарплату свыше 5000 евро в месяц. Остальные вошедшие в десятку фирмы платили свыше 4000, а те, кто расположились в этом рейтинге с 10-го по 26-е места платят более 3000, пишет dv.ee со ссылкой на портал недвижимости Äripäev Kinnisvarauudised.ee.
В составленном по данным Инфобанка Äripäev рейтинге учитывались фирмы, где по данным отчета за 2021 год или во втором квартале 2022 год работало минимум три работника. Из них в свою очередь учитывались предприятия, платившие брутто-зарплату не менее 2400 евро.