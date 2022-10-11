Неплохо! ТОП зарплат в сфере недвижимости

Как и год назад, в ТОП предприятий в секторе недвижимости есть две фирмы, которые платили своим работникам среднюю брутто-зарплату свыше 5000 евро в месяц. Остальные вошедшие в десятку фирмы платили свыше 4000, а те, кто расположились в этом рейтинге с 10-го по 26-е места платят более 3000, пишет dv.ee со ссылкой на портал недвижимости Äripäev Kinnisvarauudised.ee.