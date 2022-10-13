ФОТО и ВИДЕО | Все время в пути. Предлагаются апартаменты на корабле, который будет вечно плавать по морям и океанам

По задумке представителей австралийского стартапа Storyline, корабль, стоимостью около полутора миллиардов долларов, будет вечно плавать по морям и океанам, время от времени заходя в один из портов.

На корабле планируется создать апартаменты площадью от 22 до 133 квадратных метров, стоимость каждых будет составлять от одного до восьми миллионов долларов. Практически в каждой квартире будет свой балкон. Если у вас нет достаточно денег для покупки такого рода недвижимости, то всегда можно обойтись арендой – снять такую квартиру на два года обойдется вам в 650 тысяч долларов.

Двигатели лайнера будут работать на сжиженном природном газе. На этом роскошном корабле можно будет путешествовать по всему миру, остановки в портах планируются на срок от одного до пяти дней. В определенных пунктах назначения лайнер будет пришвартовываться на целый месяц, что даст жителям достаточно времени, чтобы попутешествовать и по стране.

По замыслу авторов проекта, корабль будет постоянно следовать за солнцем, поэтому курс корабля будет меняться в зависимости от времени года.