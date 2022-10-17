Кому принадлежит квартира, за которую еще не выплачена ипотека, и что делать, если платить нечем?
Присяжный адвокат адвокатского бюро Clarus Илья Санташев в эфире Raadio 4 рассказал о том, как избежать проблем с жилищным кредитом и что делать, если вы не можете его выплатить.
Кому принадлежит квартира, взятая в ипотеку, до того, как она выплачена?
Собственник квартиры - это тот, кто ее купил. Обычно это тот, кто берет кредит. И купленная квартира является в том числе залогом для обеспечения взятых обязательств - то есть, квартира заклазывается в банк одновременно с покупкой, на нее накладывается ипотека, а ипотекодержателем становится банк. То есть, квартира становится обеспечением возврата займа. Но собственником квартиры остается тот, кто ее купил.
Но есть же случаи, когда в качестве залога выступает другая недвижимость.
Да, обычно так делает молодежь - берут кредит с нулевым первым взносом, потому что у них просто нет таких денег. Тогда, как правило, закладывается родительская квартира, или квартира бабушки или дедушки. В таком случае получается, что сразу две квартиры закладываются. Однако собственником все равно остается тот, кто квартиру покупает. Банк не становится собственником.
То есть, если возникают какие-то сложности с выплатами по жилищному кредиту, то банк не может сразу взять и забрать квартиру? Человек должен разобраться в ситуации сам - например, продать и закрыть остаток по кредиту.
Это так и есть. Но как правило, люди почему-то так не делают. Они сидят и надеятся до последнего - они начинают что-то делать не тогда, когда у них появились какие-то финансовые трудности, а тогда, когда банк присылает им уведомление опрекращении кредитного договора и требует вернуть сумму займа обратно.
В целом у нас ситуация не должна быть такой плохой, как в 2008-2010 годах, потому что тогда все осложнялось тем, что люди покупали квартиры на пике, а потом цены стали падать. Тогда еще было время крон, и выходило, что приобретя жилье за миллион крон, человек сталкивался с тем, что он не может платить, ему нужно продавать квартиру, и еще он остается должен, потому что на момент продажи этого жилья стоимость снизилась с миллиона до, допустим, восьмисот тысяч. Сейчас же ситуация другая - цены растут. Даже если человек попадает в сложную ситуацию, он может продать квартиру, и рассчитавшись с банком, может быть, получит что-то сверх.
Да, это так и есть. Но тут, мне кажется, свою роль играет психологический момент - люди относятся к приобретенному так: „это - мое, я его купил на всю жизнь, как это я его сейчас отдам“. Начинается поиск решений, появляются дополнительные долги, кредиты. Все это как снежный ком начинает расти и заканчивается очень печально.