Кому принадлежит квартира, за которую еще не выплачена ипотека, и что делать, если платить нечем?

Кому принадлежит квартира, взятая в ипотеку, до того, как она выплачена?

Собственник квартиры - это тот, кто ее купил. Обычно это тот, кто берет кредит. И купленная квартира является в том числе залогом для обеспечения взятых обязательств - то есть, квартира заклазывается в банк одновременно с покупкой, на нее накладывается ипотека, а ипотекодержателем становится банк. То есть, квартира становится обеспечением возврата займа. Но собственником квартиры остается тот, кто ее купил.

Но есть же случаи, когда в качестве залога выступает другая недвижимость.

Да, обычно так делает молодежь - берут кредит с нулевым первым взносом, потому что у них просто нет таких денег. Тогда, как правило, закладывается родительская квартира, или квартира бабушки или дедушки. В таком случае получается, что сразу две квартиры закладываются. Однако собственником все равно остается тот, кто квартиру покупает. Банк не становится собственником.

То есть, если возникают какие-то сложности с выплатами по жилищному кредиту, то банк не может сразу взять и забрать квартиру? Человек должен разобраться в ситуации сам - например, продать и закрыть остаток по кредиту.

Это так и есть. Но как правило, люди почему-то так не делают. Они сидят и надеятся до последнего - они начинают что-то делать не тогда, когда у них появились какие-то финансовые трудности, а тогда, когда банк присылает им уведомление опрекращении кредитного договора и требует вернуть сумму займа обратно.