Личный опыт: как за 10 лет купить две квартиры и машину без кредита

Анитра Тоома — журналист-эколог, она уже много лет рассказывает о том, как жить более экологично. Сейчас Анитра работает в муниципальном предприятии Rīgas meži, руководит образовательными проектами, рассказывает детям и взрослым о лесах, парках и видах деревьев в проекте „Зеленый класс“, а также является уникальным примером того, как много можно сэкономить, пишет Woman Delfi .

„У меня никогда не было много денег, — говорит Анитра. — Но появляется огромная тревога, если на счету денег нет. Раньше было желание иметь на счету 100 латов - когда у вас маленькие дети и нет работы, это большое достижение. Я брала небольшие кредиты и поняла, как мне не нравится брать взаймы и переплачивать, переживать о том, будет ли у меня работа и доживу ли я до конца месяца. Тогда я решила, что надо копить на то, что я хочу“.