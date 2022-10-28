28.10.2022, 09:48
Личный опыт: как за 10 лет купить две квартиры и машину без кредита(6)
ФОТО: Woman Delfi
Журналист-эколог Анитра Тоома — настоящий специалист в вопросах экономии. Как ей удалось купить две квартиры и машину за десять лет без банковских кредитов?
Анитра Тоома — журналист-эколог, она уже много лет рассказывает о том, как жить более экологично. Сейчас Анитра работает в муниципальном предприятии Rīgas meži, руководит образовательными проектами, рассказывает детям и взрослым о лесах, парках и видах деревьев в проекте „Зеленый класс“, а также является уникальным примером того, как много можно сэкономить, пишет Woman Delfi.