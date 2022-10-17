ЭКСПЕРТ | Эти чертовски высокие расходы. Как выжить собственнику имущества?

У многих многоквартирных домов с незапамятных времен заключены договоры о содержании домов в порядке, месячные платы по которым незаметно выросли вместе с потребительским индексом. Логично, поскольку жизнь подорожала у всех, но, может, пора пересмотреть весь договорный пакет? Если услуга скудная и выплачиваемая за нее цена того не стоит, то, возможно, за эти же деньги можно получить услугу получше или согласиться на прежнюю, но платить меньше. Pindi Kinnisvarahaldus выдает сейчас больше предложений, чем когда-либо, поскольку товарищества накануне зимы наконец проснулись от зимней спячки и обнаружили, что счета им приходят, а услуги нет! Теперь надо быстро принимать предложения и брать под контроль расходы.

Если у товарищества взят кредит, можно провести переговоры с банком и передвинуть платежи по основной части кредита. Платежный отпуск не экономия, но он по крайней мере убережет людей в самое суровое время от самых суровых общих расходов.

Товарищества могли бы быть готовы к тому, чтобы отменить выплаты в ремонтный фонд. Отказ от ремонтного фонда, конечно, не является разумной идеей, ведь никогда не знаешь, когда понадобятся деньги для приведения дома в порядок, но если приостановить выплаты в холодные месяцы, то это даст возможность немного перевести дух.

Некоторые вещи все же дают эффект, о котором меньше говорилось. Разумеется, величина эффекта зависит во многом и от типа имущества, в каких-то случаях это подходит, а в каких-то абсолютно нет.

Рекомендации по стилю жизни частично пошли прахом – хотя многие люди в промежутке на радость соседям стирали белье по ночам, выяснилось, что на счете это особо не отразилось. Если хотя бы гасить экономичные лампы, действительно можно сэкономить лишь мелочь, а в семьях с детьми в известной мере последней соломинкой остается (если это технически возможно) перекрыть отопление.

Локальные подогреватели (в основном, в частных домах – печь, тепловые насосы воздух-воздух или воздух-вода, конвекторные радиаторы и т. п.) могут работать с половинной нагрузкой и так, чтобы тепло в комнате при этом вдвое не уменьшалось. Простой прием – полностью прекратить отопление некоторых зон и открыть двери всех комнат. Люди с невысокими доходами в жилье с подходящей для этого планировкой использовали данный метод годами, и экономия значительная – никаких холодных комнат и опасности появления плесени, отопление нужно просто наладить так, чтобы не было бессмысленного перегрева и в то же время тепла хватало бы для всех комнат. В качестве бонуса немного улучшится и вентиляция внутренних помещений. Сначала слегка непривычно, но эффективно!

В случае многоквартирных домов предыдущее, разумеется, не работает. Перекрытие радиаторов с дистанционным счетчиком выглядит хитроумно, но если это сделают все, то весь дом будет холодным, или, может, найдется какой-то хороший человек, который будет греть и стены соседской квартиры, чтобы поддерживать в ней нормальные условия жизни, но долго он за это платить не захочет.

Много говорилось о вышеупомянутой стирке белья. На самом деле, суперпотребителей в плане домашнего хозяйства гораздо больше, чем одна стиральная машина. На электричестве работают и посудомоечная машина, и пылесос, и тостер, и миксер, и плита с духовкой, и, конечно, всеми нами любимая микроволновка, которая в больших семьях поминутно открывается-закрывается и постоянно настроена на 800 кВт. Потребительская мощность этих устройств недооценивается, поскольку если стиральная машина крутит часами, то тостер ведь выталкивает поджаренный хлеб за минуты. Ну это же не расход?! Расход, причем больше, чем от настольной/настенной лампы супруга, которую сердито выключают с наступлением ночи.

Резюме – некоторые люди годами бранились, когда натовские истребители грохотали у них над головой. Сегодня большинство из них поняли, что это прекрасный звук – звук свободы. Понятно, что счета за энергию пробьют большую брешь в кошельке, но можно надеяться, что вновь большинство поймет, что это плата за свободу, даже если мы должны в связи с этим внести значительные поправки в другие потребительские привычки.