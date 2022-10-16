Ремонт и стройка
16.10.2022, 20:50

В 2023 году на ремонт многоквартирных домов в Эстонии выделят 75 млн евро

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Lasnamäe majad. Pilt on illustratiivne
Lasnamäe majad. Pilt on illustratiivne
ФОТО: Martin Dremljuga | Ekspress Meedia

В следующем году в виде субсидий на ремонт многоквартирных домов в Эстонии будет выплачено 75 миллионов евро, которые в основном поступят из структурных фондов Евросоюза.

Всего в 2023 году в Эстонии будет выделено 84 млн евро на жилищные субсидии, с помощью которых можно улучшить условия жизни жителей страны и повысить энергоэффективность зданий, пишет rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.

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