16.10.2022, 20:50
В 2023 году на ремонт многоквартирных домов в Эстонии выделят 75 млн евро(1)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В следующем году в виде субсидий на ремонт многоквартирных домов в Эстонии будет выплачено 75 миллионов евро, которые в основном поступят из структурных фондов Евросоюза.
Всего в 2023 году в Эстонии будет выделено 84 млн евро на жилищные субсидии, с помощью которых можно улучшить условия жизни жителей страны и повысить энергоэффективность зданий, пишет rus.err.ee со ссылкой на радионовости ERR.
Подробнее читайте ЗДЕСЬ.