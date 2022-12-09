Ремонт и стройка
09.12.2022, 10:07

Семья выиграла суд у строительной фирмы. Но осталась без денег и дома мечты

 
1934049266
1934049266
ФОТО: Sasun Bughdaryan | Shutterstock

„Нам пришлось отказаться от многих вещей, о которых мы мечтали, — рассказывает Кюлли изданию Eesti Ekspress. — Мораль нашей истории такова: от договоров нет никакой пользы. Даже если вы выиграете в суде, вы можете остаться ни с чем“.

Тихая тупиковая улица в небольшой деревне, расположенной между Табасалу и Вяэна-Йыэсуу. Частные дома стоят довольно далеко друг от друга, поэтому, глядя на растущие возле дома деревья, можно представить, будто участок находится посреди леса. На расстоянии семи километров море.

На одном краю участка в земле выкопана яма в форме буквы L под фундамент. Здесь должны были построить одноэтажный коричневатый дом для Кюлли, Йоао и их семьи.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии