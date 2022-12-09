Семья выиграла суд у строительной фирмы. Но осталась без денег и дома мечты

„Нам пришлось отказаться от многих вещей, о которых мы мечтали, — рассказывает Кюлли изданию Eesti Ekspress. — Мораль нашей истории такова: от договоров нет никакой пользы. Даже если вы выиграете в суде, вы можете остаться ни с чем“.