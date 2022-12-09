09.12.2022, 10:07
Семья выиграла суд у строительной фирмы. Но осталась без денег и дома мечты
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„Нам пришлось отказаться от многих вещей, о которых мы мечтали, — рассказывает Кюлли изданию Eesti Ekspress. — Мораль нашей истории такова: от договоров нет никакой пользы. Даже если вы выиграете в суде, вы можете остаться ни с чем“.
Тихая тупиковая улица в небольшой деревне, расположенной между Табасалу и Вяэна-Йыэсуу. Частные дома стоят довольно далеко друг от друга, поэтому, глядя на растущие возле дома деревья, можно представить, будто участок находится посреди леса. На расстоянии семи километров море.