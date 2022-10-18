18.10.2022, 07:37
ЭКСПЕРТ | Можно ли производить электроэнергию у себя на лоджии?(4)
ФОТО: | Ekspress Meedia
В связи с резким удорожанием электроэнергии многие сегодня задумываются об установке солнечных батарей. Проще всего, конечно же, владельцам частных домов – в этом случае панели можно разместить либо на крыше собственного дома, либо на приусадебном участке. Но что делать тем, кто живет в многоквартирном доме?
Один из самых простых вариантов - купить на AliExpress портативные солнечные панели с накопителем энергии и пользоваться ей автономно, пишет dv.ee.
Но вопросы и проблемы могут возникнуть в том случае, если обладатель солнечных панелей на лоджии хочет не просто самостоятельно пользоваться произведенной электроэнергией, а намерен подсоединиться к сети и продавать излишки произведенного электричества на бирже.
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