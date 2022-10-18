ЭКСПЕРТ | Можно ли производить электроэнергию у себя на лоджии?

В связи с резким удорожанием электроэнергии многие сегодня задумываются об установке солнечных батарей. Проще всего, конечно же, владельцам частных домов – в этом случае панели можно разместить либо на крыше собственного дома, либо на приусадебном участке. Но что делать тем, кто живет в многоквартирном доме?