Дефицит на рынке. Сегодня гараж может стоить как маленькая квартира несколько лет назад

Из сотен гаражей, построенных в Мустамяэ в конце 1960-х годов, осталось лишь несколько кооперативов. Многие сохранившиеся гаражные площади оказались без должного ухода и поэтому амортизировались. „Ветхие гаражные кооперативы сносят, чтобы улучшить облик города или освободить место для новых зданий, – рассказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. – Гаражи в том виде, в каком они существовали до 90-х годов, больше не строят, а поскольку старые сносят, общее количество гаражей с годами уменьшилось“.

Наибольший спрос на гаражи отмечается в спальных районах, поскольку со временем доля автовладельцев увеличилась и возникла проблема нехватки парковочных мест. „Сегодня гаражи в основном используют те, у кого есть автомобиль для хобби, или мотоциклисты, которые не хотят держать свое транспортное средство под открытым небом и нуждаются в месте для его хранения зимой. Гаражи также используют в качестве складских помещений для хранения мебели, техники или других вещей, которые не требуются ежедневно“, - пояснил старший маклер CKE Kinnisvarabüroo Таур Тярнов.

В новостройках парковочные места и гаражи продаются вместе с квартирами, но это не касается старых и отдельно стоящих гаражей. „Владельцы квартир хотят, чтобы гараж находился в непосредственной близости от жилья, но, к сожалению, таких предложений очень мало, и поэтому большинство гаражей продаются как отдельные объекты недвижимости“, - добавил Тярнов.