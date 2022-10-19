Дефицит на рынке. Сегодня гараж может стоить как маленькая квартира несколько лет назад(5)
В полных автомобилей городах увеличился спрос на парковочные места и складские помещения. Решение проблемы ищут на гаражном рынке, но подходящих предложений не хватает.
Из сотен гаражей, построенных в Мустамяэ в конце 1960-х годов, осталось лишь несколько кооперативов. Многие сохранившиеся гаражные площади оказались без должного ухода и поэтому амортизировались. „Ветхие гаражные кооперативы сносят, чтобы улучшить облик города или освободить место для новых зданий, – рассказал исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ. – Гаражи в том виде, в каком они существовали до 90-х годов, больше не строят, а поскольку старые сносят, общее количество гаражей с годами уменьшилось“.
Наибольший спрос на гаражи отмечается в спальных районах, поскольку со временем доля автовладельцев увеличилась и возникла проблема нехватки парковочных мест. „Сегодня гаражи в основном используют те, у кого есть автомобиль для хобби, или мотоциклисты, которые не хотят держать свое транспортное средство под открытым небом и нуждаются в месте для его хранения зимой. Гаражи также используют в качестве складских помещений для хранения мебели, техники или других вещей, которые не требуются ежедневно“, - пояснил старший маклер CKE Kinnisvarabüroo Таур Тярнов.
В новостройках парковочные места и гаражи продаются вместе с квартирами, но это не касается старых и отдельно стоящих гаражей. „Владельцы квартир хотят, чтобы гараж находился в непосредственной близости от жилья, но, к сожалению, таких предложений очень мало, и поэтому большинство гаражей продаются как отдельные объекты недвижимости“, - добавил Тярнов.
Если три года назад самый дешевый гаражный бокс можно было взять в аренду за 0,5 евро за квадратный метр в месяц, то сейчас самое доступное предложение – 1,92 евро в месяц, то есть почти в четыре раза дороже. „Сегодня гараж в хорошем состоянии может стоить, как маленькая квартира несколько лет назад, – сказал Уйбомяэ. – Гараж с самой высокой ценой за квадратный метр продается на портале Kinnisvara24 за 45 000 евро, а гаражный комплекс – за целых 149 900 евро. Спрос также увеличивается благодаря инвесторам, которые из-за высокой доходности скупают гаражи, чтобы сдавать в аренду“.
Процесс покупки и продажи гаража или парковочного места выглядит так же, как, например, квартиры или любая другая сделка с недвижимостью. „В целом гараж – это квартирная собственность, то есть отдельный объект недвижимости, на который распространяется то же законодательство, что и в отношении квартир, – добавил Тярнов. – Разница имеется только в случае членства в гаражном товариществе, когда человек покупает не объект недвижимости, а участие в юридическом лице, которому принадлежит определенное количество гаражных боксов. При этом стоит отметить, что на собрании товарищества решения могут приниматься с согласия большинства, что может противоречить конкретным желаниям того или иного владельца гаражного бокса“.
На портале Kinnisvara24 размещено 189 активных объявлений о продаже или аренде гаражей, что составляет 1,3% от почти 15 000 предложений портала. Предлагают как парковочные места, так и гаражи-мастерские, более половины которых выставлены на продажу.