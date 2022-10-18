ЭКСПЕРТ | Повышение процентных ставок будет продолжаться

Цены на финансовых рынках в сентябре снижались. По словам управляющего активами Private Banking Luminor в Эстонии Калле Козе, давление продаж в основном было вызвано данными по инфляции и строгим и агрессивным тоном заявлений ФРС США.



Американский фондовый индекс S&P 500 (S&P 500 Total Return EUR Index), состоящий из акций 500 крупных компаний США, упал за месяц на 6,85%. Индекс акций развитых рынков (MSCI World Total Return EUR Index) за месяц упал на 6,90%, а индекс акций развивающихся рынков (MSCI Emerging Markets Daily Net Total Return EUR Index) – на 9,39%, что является самым слабым показателем среди основных региональных индексов.



Козе отметил, что основные темы в сентябре были те же, что и в предыдущие периоды: политика, инфляция и решения центрального банка по монетарной политике. Лиз Трасс, избранная лидером Консервативной партии, сменила Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании. „Различные классы активов Великобритании, включая акции, государственные облигации, корпоративные облигации и фунт стерлингов, значительно снизились из-за политической неопределенности“, – сказал Козе. „Лиз Трасс принимает руководство страной в исключительно трудное время и сталкивается с проблемами, связанными с местной экономикой, ценами на энергоносители, войной и забастовками в государственном секторе“.



По словам Козе, сентябрь стал еще одним месяцем, в котором центральные банки принимали важные решения в области денежно-кредитной политики. „Инфляция остается высокой и не показывает признаков ослабления. Центральные банки относятся к ней серьезно. Европейский центральный банк предпринял беспрецедентный шаг по ужесточению монетарной политики, повысив процентные ставки на 0,75%“, – сказал Козе. „Рынки ожидали такого решения, и оно уже было учтено в ценообразовании“.



Федеральная резервная система США не сдалась и повысила процентные ставки еще на 0,75%, вслед за Европейским центральным банком. „Само по себе повышение процентных ставок не оказало очень негативного влияния на рынки, но это сделали комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, в которых он сказал, что повышение процентных ставок и замедление экономического роста – это болезненные события, но не настолько болезненные, как отсутствие восстановления ценовой стабильности“, – сказал Козе. Тем самым Джером Пауэлл в очередной раз дал четкий сигнал рынкам, что Федеральная резервная система будет поддерживать ограничительную монетарную политику до восстановления ценовой стабильности.