ФОТО | Систему охлаждения в квартале Маакри украсил арт-объект

„Городское искусство является важной частью городского пространства, и в Таллинне можно намного активнее использовать возможности, позволяющие разнообразить жилую среду. Данный конкурс проводился с целью поиска современных, подходящих конкретному месту и учитывающих экологические принципы решений, в то же время авторам произведений была предоставлена творческая свобода. Результат себя оправдал, и это мотивирует к проведению подобных конкурсов в будущем“, - сказал вице-мэр Каарель Оя.

Система охлаждения была установлена по адресу Маакри, 26 сроком на три года. При проведении конкурса ставилась цель соотнести квартал Маакри с пространственным контекстом, максимально задействовав форму охладительных контейнеров и концепцию бережного отношения к окружающей среде. При создании инсталляции и выборе материалов требовалось учитывать принципы экологической устойчивости и жизненного цикла материалов.

В конкурсе победила инсталляция Кристины Ыллек „Адаптация“, и была отмечена кованая скульптура авторства Анны Мари Лийвранд „Связанное“. В обеих работах жюри оценило продуманное применение материалов и многослойность задумки.

При создании инсталляции Кристины Ыллек „Адаптация“ использовалась отражающая пленка, плитняк, дикий виноград, фанера, краска в баллончиках и светодиодные ленты.

„Инсталляция должна слиться с окружающим пространством, подчеркивая архитектурные материалы и формы квартала Маакри – как современные, так и исторические, - пояснила Кристина Ыллек. – Стеклянные поверхности высотных зданий квартала Маакри контрастируют с плитняком, который был основным материалом при строительстве старых зданий, в том числе тех, которые относятся к памятникам архитектуры. В этом квартале наиболее ярко выступает сочетание неорганического стекла и органического плитняка – породы, образовавшейся в результате жизнедеятельности организмов, обитавших в здешних морях. Контраст материалов создает диалог, что и отображается в инсталляции“.