ФОТО | Систему охлаждения в квартале Маакри украсил арт-объект(3)
В сотрудничестве между предприятием AS Utilitas и Таллиннским центром стратегического управления был проведен художественный конкурс, в результате которого на системе охлаждения в квартале Маакри была создана инсталляция под названием „Адаптация“.
„Городское искусство является важной частью городского пространства, и в Таллинне можно намного активнее использовать возможности, позволяющие разнообразить жилую среду. Данный конкурс проводился с целью поиска современных, подходящих конкретному месту и учитывающих экологические принципы решений, в то же время авторам произведений была предоставлена творческая свобода. Результат себя оправдал, и это мотивирует к проведению подобных конкурсов в будущем“, - сказал вице-мэр Каарель Оя.
Система охлаждения была установлена по адресу Маакри, 26 сроком на три года. При проведении конкурса ставилась цель соотнести квартал Маакри с пространственным контекстом, максимально задействовав форму охладительных контейнеров и концепцию бережного отношения к окружающей среде. При создании инсталляции и выборе материалов требовалось учитывать принципы экологической устойчивости и жизненного цикла материалов.
В конкурсе победила инсталляция Кристины Ыллек „Адаптация“, и была отмечена кованая скульптура авторства Анны Мари Лийвранд „Связанное“. В обеих работах жюри оценило продуманное применение материалов и многослойность задумки.
При создании инсталляции Кристины Ыллек „Адаптация“ использовалась отражающая пленка, плитняк, дикий виноград, фанера, краска в баллончиках и светодиодные ленты.
„Инсталляция должна слиться с окружающим пространством, подчеркивая архитектурные материалы и формы квартала Маакри – как современные, так и исторические, - пояснила Кристина Ыллек. – Стеклянные поверхности высотных зданий квартала Маакри контрастируют с плитняком, который был основным материалом при строительстве старых зданий, в том числе тех, которые относятся к памятникам архитектуры. В этом квартале наиболее ярко выступает сочетание неорганического стекла и органического плитняка – породы, образовавшейся в результате жизнедеятельности организмов, обитавших в здешних морях. Контраст материалов создает диалог, что и отображается в инсталляции“.
По словам Ыллек, наряду с архитектурными материалами важную роль в произведении играет дикий виноград, который будет расти в высоту, используя инсталляцию в качестве платформы для роста.
„В этом квартале не так много зелени, поэтому растения, являющиеся частью этой инсталляции, будут способствовать обогащению местной среды“, - добавила Ыллек.
Конкурсная работа, которая не была реализована, задумана в качестве скульптуры из кованого металла, стекла и краски. Лийвранд отметила, что скульптура представляет собой арт-объект, соединяющий природное начало, а также технологическую и социальную составляющие.
„Строгая геометрическая прогрессия этого объекта относит к созданной человеком искусственной сети, которая проходит через разные точки системы, - пояснила Анна Мари Лийвранд. – Точки из цветного стекла похожи на окна жилых домов, которые светятся в темноте разными цветами, формируя сообщенное, но разнообразное целое. Форма привлечет внимание к тому, что искусственные системы, в том числе системы отопления и электричества, опираются на природные основы“.
В жюри конкурса входили старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм, куратор-руководитель проектов Эстонского центра современного искусства Марика Агу, архитектор Таллиннского центра компетенций по формированию пространства Яак-Адам Лоовеэр, куратор сферы городского искусства Таллинна Кати Отс и руководитель отдела систем централизованного охлаждения AS Utilitas Tallinn Танель Кирс.