Руководитель Eesti Gaas: не спешите с покупкой тепловых насосов, цены на газ будут снижаться

- Как известно, компания Eesti Gaas - уже не монополист. Какую долю вы занимаете на газовом рынке в Эстонии?

- В прошлом году она составила 60%. Как будет дальше - зависит от возможностей других компаний, закупающих газ.

- Какие сейчас основные источники газа? Закупает ли ваша компания газ из России?

- Нет, мы российский газ не покупаем, в отличие, например, от Латвии. Мы покупаем газ из Литвы, недавно танкер доставил на Клайпедский терминал очередную партию сжиженного природного газа. Это уже четвертая крупная поставка СПГ, и в зимний период этих мощностей для Эстонии должно хватить.

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