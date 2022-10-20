Руководитель Eesti Gaas: не спешите с покупкой тепловых насосов, цены на газ будут снижаться(2)
В предстоящий зимний период Эстония без газа не останется, а с учетом снижения цен на голубое топливо, обычным жителям не стоит скоропалительно менять систему отопления своего жилья, сказал в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“ член правления компании Eesti Gaas Рауль Котов, пишет rus.err.ee.
- Как известно, компания Eesti Gaas - уже не монополист. Какую долю вы занимаете на газовом рынке в Эстонии?
- В прошлом году она составила 60%. Как будет дальше - зависит от возможностей других компаний, закупающих газ.
- Какие сейчас основные источники газа? Закупает ли ваша компания газ из России?
- Нет, мы российский газ не покупаем, в отличие, например, от Латвии. Мы покупаем газ из Литвы, недавно танкер доставил на Клайпедский терминал очередную партию сжиженного природного газа. Это уже четвертая крупная поставка СПГ, и в зимний период этих мощностей для Эстонии должно хватить.
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