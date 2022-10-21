ФОТО | В Таллинне появится новый жилой район с благоустроенной пляжной зоной

По словам исполнительного руководителя Arco Vara Мико Нийнемяэ, на участке Палдиски мнт 124 у озера Харку будет построено около 400 домов. „На наш взгляд, Аркоярве — это не новый девелоперский проект, а скорее создание сообщества или коммуны, в которой будут жить люди, разделяющие одинаковый образ жизни. Это уникальная жилая среда обитания в контексте Таллинна, где рядом с домом есть и лесопосадки, и берег озера. Дома Аркоярве предназначены для людей, которые хотят сбежать от городского шума, но не из города“.

По словам Нийнемяэ, для такого места точно не подходят высотные дома, поэтому на участке площадью 69 506 м2 запланированы 1-4-этажные дома, включая два коммерческих здания.

В зависимости от этажа для каждой квартиры планируется балкон или терраса. Между домами будут построены зоны отдыха и детские площадки. „Между всеми зданиями достаточно места, что также хорошо вписывается в нашу концепцию: создание более ценностных регионов проживания и предложение приятной среды проживания важнее, нежели максимальные объемы строительства“, — сказал глава Arco Vara.

Расположение зданий способствует снижению транспортного шума с шоссе Палдиски. Если более высокие здания застройки будут направлены в сторону Палдиски мантеэ и Вяйке-Ыйсмяэ, то по мере приближения к частным домам и береговой зоне этажность и плотность застройки также будут снижаться.

Arco Vara также взяла на себе обязательство по благоустройству береговой зоны озера Харку. „Наша цель — предложить для проживания красивую природную среду, но в то же время мы хотим что-то принести и для всего региона. Планировка Аркоярве предусматривает строительство нового пляжного здания, спортивных сооружений и детских площадок. Также через пляжную зону будут сооружена пешеходно-велосипедная дорожка, добавятся освещение и скамейки“, — рассказал Нийнемяэ.

Решение для планировки Палдиски теэ 124b было разработано командой архитекторов KUU, в которую входят Йоэль Копли, Йоханнеса Аасмяэ и Лийз Юузе.

По словам члена правления Arco Vara Мико Нийнемяэ, начало строительства жилого квартала и продажи квартир запланированы на первую половину 2024 года. Размер инвестиций в проект составляет почти 105 миллионов евро.