Все выше и выше: шестимесячный Euribor превысил 2,1%

Европейская межбанковская ставка Euribor, которая много лет оставалась отрицательной, достигла нуля в июне этого года и с тех пор быстро росла.

11 октября шестимесячный Euribor поднялся выше двухпроцентной отметки - до 2,003%.

К концу этой рабочей недели шестимесячный Euribor вырос до 2,107%.

На жителей Эстонии значение шестимесячного Euribor оказывает значительное влияние, поскольку с ним связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов, поэтому увеличение Euribor означает также увеличение платежей по кредиту.

В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита – 20–30 лет. Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, это означает увеличение ежемесячного платежа по такому кредиту на 55-60 евро.

Самый высокий Euribor был осенью 2008 года, тогда его значение достигло 5,4%.