Все выше и выше: шестимесячный Euribor превысил 2,1%(9)
Шестимесячный Euribor, с которым связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов, превысил 2,1%, пишет rus.err.ee.
Европейская межбанковская ставка Euribor, которая много лет оставалась отрицательной, достигла нуля в июне этого года и с тех пор быстро росла.
11 октября шестимесячный Euribor поднялся выше двухпроцентной отметки - до 2,003%.
К концу этой рабочей недели шестимесячный Euribor вырос до 2,107%.
На жителей Эстонии значение шестимесячного Euribor оказывает значительное влияние, поскольку с ним связано большинство выданных в Эстонии жилищных кредитов, поэтому увеличение Euribor означает также увеличение платежей по кредиту.
В Эстонии средний размер жилищного кредита за последние несколько лет составляет 100 000 евро, а срок кредита – 20–30 лет. Если шестимесячный Euribor повышается на один процентный пункт, это означает увеличение ежемесячного платежа по такому кредиту на 55-60 евро.
Самый высокий Euribor был осенью 2008 года, тогда его значение достигло 5,4%.