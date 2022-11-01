Нашли решение: как в небольшом эстонском городе товарищество решило проблему пустующих квартир

Но не все бывает так просто. В 2016 году сформировалось квартирное товарищество дома Виру, 17, и разбираясь с делами, оказалось, что у этого дома имеются проблемы

„Проблемы заключались в том, что из 55 квартир 9 квартир были, скажем так, заброшенными, то есть с абсолютно непонятным статусом“, - говорит председатель товарищества Виру, 17 Эрик Юргенсон.

Люди, уехавшие из этих квартир, их просто-напросто бросили, при этом совершенно игнорируя оплату счетов, что в свою очередь ложилось долговым бременем на товарищество. Посоветовавшись с юристами товарищество начало работу с должниками

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