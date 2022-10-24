Недвижимость
24.10.2022, 10:49

„Зеленые Эстонии“ против строительства района Лахекалда на месте бывших локаторов в Ласнамяэ

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Lahekalda rajoon
Lahekalda rajoon
ФОТО: Merko Ehitus Eesti

Строительство расположенного на глинте Маарьямяэ в Ласнамяэ жилого района оказалось под угрозой. Первые дома уже заселены, а при постройке новых фирма Merko столкнулась с трудностями – оказалось, что во время работ серьезный урон нанесли находящимся под охраной растениям, пишет rus.err.ee.

Департамент окружающей среды подал заявление в полицию, „Зеленые Эстонии“ запустили петицию против продолжения застройки глинта.

Вице-председатель партии „Зеленые Эстонии“ Тимур Сагитов сказал в эфире программы „Кофе+“ на ETV+, что недавно была получена информация от биологов о том, что строительство нанесет урон природе, особенно, если оно будет доведено до конца, то есть будут построены все 25 домов. „Сейчас там построены и заселены шесть домов, четыре строится. Дальнейшее развитие застройки будет происходить ближе к обрыву, где растут редкие охраняемые растения“, - отметил он.

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