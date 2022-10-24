„Зеленые Эстонии“ против строительства района Лахекалда на месте бывших локаторов в Ласнамяэ

Вице-председатель партии „Зеленые Эстонии“ Тимур Сагитов сказал в эфире программы „Кофе+“ на ETV+, что недавно была получена информация от биологов о том, что строительство нанесет урон природе, особенно, если оно будет доведено до конца, то есть будут построены все 25 домов. „Сейчас там построены и заселены шесть домов, четыре строится. Дальнейшее развитие застройки будет происходить ближе к обрыву, где растут редкие охраняемые растения“, - отметил он.