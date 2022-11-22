Дизайнер: как сделать ремонт в ванной комнате и не разориться

Если керамическая плитка уложена с соблюдением технологии, то и спустя двадцать лет она продолжит служить верой и правдой. В основном плитку в ванной комнате меняют из-за того, что она морально устарела, и владельцу не нравится ее оттенок или стиль. Замена плитки обходится дорого из-за объемности работ. Специфики тоже много – эта работа требует навыков, опыта и набора инструментов. Из-за того, что мало кто решается перекладывать плитку самостоятельно, все популярнее становится ее покраска . Для того, чтобы покрасить плитку, тоже нужны определенные умения, но по большей части хватит желания этим заняться и терпения. Покрасьте керамическую плитку Перед покраской плитку нужно как следует отмыть. На ней не должно быть налета, мыльных брызг или загрязнений – в противном случае краска не будет держаться. После того, как плитка стала чистой, ее нужно немного отшлифовать, а затем нанести грунтовку. Если обычно при покраске стен грунтом можно при желании пренебречь, то в случае с покраской керамической плитки таких экспериментов лучше все же не проводить.



Плитка помыта, отшлифована и покрыта грунтовкой – можно красить. Используя для этого только специальную краску, которая подходит для ванных комнат, окрасьте плитку в два или три слоя. Запаситесь терпением, ведь каждый слой должен как следует высохнуть. Информацию о том, сколько времени потребуется на высыхание краски, найдете на упаковке, но в действительности лучше дать ей больше времени, ведь если вы нанесете новый слой краски до того, как высохнет предыдущий, все придется начинать сначала. В завершение рекомендуется нанести специальный лак – тогда результат точно будет стойким.



Встречается мнение, что оттенок краски не должен сильно отличаться от цвета плитки. Это не так. Плитку темного или яркого цвета вполне можно окрасить в светлый. Главное, учтите, что нанести придется грунтовку, не менее трех слоев краски и лак. При соблюдении этого принципа оригинальный цвет плитки просвечивать точно не будет. Если ванная комната скромных размеров, рекомендуется выбирать именно краску светлого оттенка с легким глянцевым блеском – визуально она сделает помещение просторнее.



Межплиточные швы способны изменить облик ванной комнаты



В некоторых случаях не то, что менять плитку нет необходимости – ее даже красить не нужно. Уделите внимание межплиточным швам, и помещение станет смотреться как новое, ведь ни одна ванная комната не будет выглядеть хорошо, если швы между плиткой грязные, тусклые и с выбоинами. Затирку между плиткой можно поменять, но если проблема только в цвете швов, то и их можно просто покрасить. Хоть обычно межплиточные швы делают светлыми или в тон плитке, нет никаких препятствий для того, чтобы выбрать более контрастный вариант – например, если плитка белая, то швы темно-серого или любого другого оригинального цвета придадут ванной комнате совершенно новый внешний вид.

