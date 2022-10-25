25.10.2022, 07:37
В Виймси могут приостановить строительство жилья из-за нехватки воды
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Недостаток водных ресурсов не позволяет реализовать в Виймси ни одну новую детальную планировку жилых зданий. Волость рассматривает даже возможность отмены некоторых планировок, пишет rus.err.ee.
В засушливый июнь прошлого года в Виймси был побит рекорд по потреблению воды. За сутки было использовано 5266 кубометров питьевой воды, немногим меньше абсолютной мощности местной водопроводной сети.
Меньшую часть воды жители Виймси получают из установленного подключения к таллиннской водопроводной сети, а большая часть поступает из подземных вод, но, по словам руководителя предприятия Viimsi Vesi Рауля Ванема, существует определенный предел ее использования.
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