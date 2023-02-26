26.02.2023, 14:06
ФОТО | Личный опыт: как превратить однокомнатную квартиру в просторную студию
Капитальный ремонт своими руками!
ФОТО: Delfi Dom&Sad
„Уже почти два года мы с моим другом Янисом живем в нашей квартире. Она небольшая, но зато мы отремонтировали ее своими руками. Почему мы так сделали? Это казалось более быстрым и дешевым решением. Кроме того, если у вас есть знания и опыт, то почему бы и нет? Мы хотели успеть завершить работу в срок, ведь из-за чрезвычайной ситуации в стране, у нас было много времени на капитальный ремонт“, пишет Delfi Dom&Sad.
В планировании ремонта нам очень помогло то, что наша новая квартира была идентична той, где мы жили до этого. Новую квартиру мы купили в том же доме, но на другом этаже. Пока оформлялись все необходимые документы и проводились демонтажные работы, мы обошли нашу съемную квартиру и придумали планировку новой.