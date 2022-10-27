Музей придумал, как справиться с проблемой многократно выросших счетов за энергию

По сравнению с сентябрем 2020 года счет за электроэнергию литературного музея за тот же период этого года был почти в четыре раза выше, несмотря на то, что в сентябре в целях экономии было отключено охлаждение хранилища и часть оборудования для сушки.

С 1 ноября стоимость централизованного теплоснабжения в Тарту также вырастет почти на 47%, что еще больше усложнит жизнь музею, сказал администратор музея Маргус Пеэт.

„Поскольку эта система у нас и так уже оптимизировалась годами, теперь больше оптимизировать нечего. Как я сейчас смотрю, в 2020 году у меня были затраты на электроэнергию за девять месяцев 20 000 евро, а в этом году затраты на электроэнергию за девять месяцев составляют уже 73 000 евро“, – сказал Пеэт.

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