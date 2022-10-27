КОНКУРС | Впервые в Эстонии застройщик дарит возможность проживания в квартире в новом жилом районе на целый год

„Наблюдавшийся в этом году быстрый рост инфляции и связанных с жильем расходов затронул всех нас. Такое развитие ситуации особенно отразилось на тех людях, которые только сейчас выходят на рынок недвижимости, работают в какой-либо социально важной, но низкооплачиваемой сфере, или же арендуют недвижимость“, – рассказала менеджер по маркетингу Kaamos Kinnisvara Марис Пукк. Это побудило девелопера объявить конкурс, победитель которого получит жилье на целый год совершенно бесплатно.

Главным призом станет спроектированная дизайнером интерьеров Kaamos Маарьей-Лийз Рюйтель 2-комнатная полностью меблированная квартира, расположенная в новом жилом районе Викимыйза в Таллинне на берегу озера Харку. „В Викимыйза есть все необходимое для жизни. Здесь прекрасно сочетаются зеленая среда и удобства городской жизни“, – описала район Пукк.

В радиусе одного километра расположен торговый центр Rocca Al Mare, магазины Rimi и Selver, а также Таллиннский зоопарк. До города можно легко добраться на машине, автобусе и троллейбусе. Вместе со светлой и просторной квартирой предоставляется кладовая на первом этаже и парковочное место под домом. Стоимость квартиры включает ежемесячную уборку.

Конкурс предназначен для всех, для кого эта награда действительно ценна. Будь то студент, учитель, пожарный, полицейский или соискатель жилья. Чтобы принять участие, нужно отправить Kaamos Kinnisvara описание причины, по которой именно вы заслуживаете эту квартиру. „Из присланных историй мы выберем истории, которые произведут на нас самое большое впечатление, и среди них мы выберем счастливого обладателя квартиры“, – рассказала Пукк.

Свою заявку на конкурс можно отправить до 13 ноября СЮДА. Победитель выяснится в ходе открытого розыгрыша, который пройдет 19 ноября.