ЭКСПЕРТ | Неспокойные времена заставляют людей откладывать покупку жилья

По данным опроса, почти половина жителей стран Балтии отложили покупку нового жилья из-за нынешней сложной экономической и геополитической ситуации. „Люди не хоронят свои планы по покупке жилья, а скорее занимают выжидательную позицию, так как времена сейчас тревожные, и существует большая неопределенность относительно того, что ждет нас впереди.

Приближающаяся зима, вероятно, сделает картину более ясной, а весной ситуация прояснится для многих покупателей жилья, и они снова начнут приглядываться и принимать решения“, – сказал руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.

Поэтому, по мнению Ребане, серьезной стагнации на рынке кредитования не предвидится. „Учитывая высокую инфляцию и возросшую стоимость аренды, покупка дома – разумная идея“, – сказал он.

В Эстонии 36% респондентов отложили планы по покупке жилья до смягчения неопределенной ситуации в мире. В Латвии этот показатель составляет 39%, а в Литве – 30%. 14% жителей Эстонии отложили покупку жилья на два года, в Латвии то же самое сделали 9%, в Литве 17%.

Тот факт, что, согласно опросу, 37% жителей Эстонии все еще планируют купить новый дом в ближайшие пять лет, показывает, что люди не отказались от своих планов по приобретению жилья.

„Многие жители Эстонии хотят жить в собственном доме, и об этом свидетельствует статистика. По данным Департамента статистики Эстонии, в 2010 году 32% семей жили в частном или рядном доме, а 68% – в квартире, но к 2020 году 42% жителей Эстонии уже перебрались в собственный или рядный дом“, – сказал Ребане.

Потребность в большей жилой площади выше в Латвии (22%) и Литве (20%) и немного ниже в Эстонии (16%). В Литве люди (16%) чаще хотят жить ближе к природе, чем в Эстонии (12%) и Латвии (13%).

Жители Эстонии более удовлетворены условиями жизни по сравнению с жителями Латвии и Литвы. Почти две трети, или 62%, опрошенных жителей Эстонии заявили, что довольны своим нынешним местом жительства. То же самое сказали 51% жителей Латвии и 48% жителей Литвы.

Опрос в трех странах Балтии провела компания Norstat в сентябре и октябре этого года по заказу Luminor. В каждой стране было опрошено более 1000 человек в возрасте 18–74 лет.