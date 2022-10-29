Жилье без забот: девелопер вручил ключи новым владельцам и будет оплачивать их коммунальные счета в течение года

В Хааберсти, в жилом районе у озера Харку, будут построены пять многоквартирных домов на 174 квартиры, а к осени 2023 года будет завершена и полноценная жилая среда с продуманными зонами для отдыха и игр.На втором этапе развития проекта Järveotsa Kodud будут построены 5- и 8-этажные жилые дома по Тасанди, 1 и Тасанди, 3, в которых появится в общей сложности 74 2–4-комнатных квартир площадью 40-80,7 м².

Первый жилой дом Järveotsa Kodud по адресу Тасанди, 8 был построен в конце 2021 года, и все жильцы уже заселились. В жилых домах Тасанди, 1 и 3 второй очереди еще есть несколько свободных квартир, ожидающих новых собственников. Жилые дома третьей очереди будут готовы к заселению осенью 2023 года.

Пришла осень и наступил новый отопительный сезон, причем затраты на электроэнергию выросли. Для того, чтобы первый год в новом жилье прошел без забот, Bonava решила в течение года возмещать коммунальные и административные расходы покупателям новых квартир. „Квартиры в новостройках явно более энергоэффективны, чем в старых многоквартирных домах, но расходы домохозяйств на бытовые нужды в последнее время выросли. Поэтому мы хотели бы поддержать в принятии решений о покупке молодые семьи, которые являются нашей основной целевой группой“, - прокомментировал член правления Bonava Лаури Лааноя.

Район Järveotsa Kodud обеспечивает семьям комфорт современного городского жилья и близость к природе. Квартиры отличаются продуманной планировкой, большими окнами и современными полами с подогревом. У каждой квартиры есть уютный балкон и личная кладовка. Зданиям присвоен класс энергопотребления В.

Наряду с уютными зонами для отдыха и игр для будущих жильцов будет создана полноценная жилая среда, где парковки безопасно перенесены под дома и к границам территории, а в ходе работ будет построена новая улица Тасанди. Также будет сохранен и благоустроен граничащий с участком ручей Ярвеотса, который вместе с тропой здоровья добавит привлекательности и оригинальности всему району.

Järveotsa Kodud – современный, созданный для семей и близкий к природе район Bonava в Хааберсти, неподалеку от озера Харку. Рядом находятся продуктовые магазины, тропы здоровья, школы и детские сады, а до торгового центра Rocca al Mare, Saku Suurhall, Teras Beach и зоопарка можно доехать всего за несколько минут.

