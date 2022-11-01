ЭКСПЕРТ | Стоит ли людям в возрасте 50+ обращаться за кредитом на покупку жилья?

Люди среднего возраста часто боятся, что банк не даст им кредит на покупку жилья, как из-за их возраста, так и из-за того, что их доход в ближайшем будущем может снизиться. Однако это не так, поскольку, как и в случае с молодыми людьми, удовлетворение ходатайства о кредите, поданное человеком среднего возраста, зависит в первую очередь от его платежеспособности.

По мнению руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, людям в возрастной группе 50+, безусловно, имеет смысл обращаться за кредитом, если это необходимо. „Перед подачей заявления стоит посетить банк для получения консультации, чтобы хорошо взвесить все возможные плюсы и минусы“, – говорит Ребане.

Для этой возрастной группы при предоставлении долгосрочного кредита следует также учитывать пенсионный возраст, изменения в доходах и, возможно, несколько сократить срок кредитования. „Вполне естественно, что доходы людей будут немного снижаться по мере выхода на пенсию“, – сказал Ребане. „Если часть периода погашения кредита приходится на пенсионный возраст, мы можем вместе рассчитать, насколько хорошо заявитель сможет обслуживать кредит“.

Как правило, платежи по кредиту не должны превышать 30–40% ежемесячного дохода семьи. Также учитывается, например, сфера деятельности заявителя и его планы на пенсию: намерен ли он работать долгое время и позволяет ли ему это его профессия. Действительно, в некоторых профессиях можно работать до глубокой старости, а в других – нет. „Часто люди среднего возраста хорошо подготовлены к выходу на пенсию. Они уже заранее позаботились о том, чтобы их уровень жизни в этот период не упал, у них есть вложения в пенсионные ступени и другие сбережения“, – говорит Ребане.