Как сделать печь-камин из старой чугунной батареи
Старые чугунные батареи уже устарели для использования в системах отопления современных домов, но не спешите их выбрасывать, из них можно сделать печь-камин, которая будет отлично смотреться в загородном доме, пишет Building TECH.
Материалы:
старые чугунные батареи;
профильная труба 200х200 мм;
листовая сталь 3-4 мм, 6-10 мм;
уголок 25х25 мм, 50х50 мм;
приварные петли;
ручка крючок для печки;
стекло для каминов;
профильная труба 150х150 мм;
плита для печи с конфоркой.
Для изготовления печи необходимо заготовить ребра чугунных радиаторов. Они срезаются болгаркой. Важно чтобы срезы были ровными, и ребра имели одинаковую длину. После этого они выжигаются в костре, чтобы удалить многолетние слои краски. Обожженные ребра зачищаются.
Подробная инструкция находится ЗДЕСЬ.