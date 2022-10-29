Ремонт и стройка
29.10.2022, 17:39

Как сделать печь-камин из старой чугунной батареи

 
646591978
646591978
ФОТО: Aleksei Isachenko | Shutterstock

Старые чугунные батареи уже устарели для использования в системах отопления современных домов, но не спешите их выбрасывать, из них можно сделать печь-камин, которая будет отлично смотреться в загородном доме, пишет Building TECH.

Материалы:

  • старые чугунные батареи;

  • профильная труба 200х200 мм;

  • листовая сталь 3-4 мм, 6-10 мм;

  • уголок 25х25 мм, 50х50 мм;

  • приварные петли;

  • ручка крючок для печки;

  • стекло для каминов;

  • профильная труба 150х150 мм;

  • плита для печи с конфоркой.

Для изготовления печи необходимо заготовить ребра чугунных радиаторов. Они срезаются болгаркой. Важно чтобы срезы были ровными, и ребра имели одинаковую длину. После этого они выжигаются в костре, чтобы удалить многолетние слои краски. Обожженные ребра зачищаются.

Подробная инструкция находится ЗДЕСЬ.

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