ЭКСПЕРТ | Снижение цен не за горами? На рынке недвижимости стало меньше покупателей(2)
По словам экспертов, число покупателей на рынке недвижимости сократилось, что ведет к снижению цен. В то же время, в продажу поступают квартиры в новых домах, которые были построены во времена рекордных цен на стройматериалы, и они выставляются на продажу по соответствующим ценам, пишет rus.err.ee.
Подорожание и нехватка стройматериалов в последние годы поставили застройщиков в тупик. Для продажи дорогостоящей квартиры они вынуждены предлагать клиенту бонусы, сообщила в субботу „Актуальная камера“.
„Эти дома были построены, или еще строятся, в период очень высоких цен на стройматериалы. Поэтому и сами квартиры сейчас продаются за большие деньги. У застройщиков просто нет возможности предложить более низкую цену. Из-за этого они предлагают, например, кухонную мебель в подарок. Но ни при каких условиях не готовы снижать цену на саму квартиру“, - пояснил маклер Arco Vara Джошуа Джеймс Вийналасс.
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