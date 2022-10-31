ЭКСПЕРТ | Снижение цен не за горами? На рынке недвижимости стало меньше покупателей

„Эти дома были построены, или еще строятся, в период очень высоких цен на стройматериалы. Поэтому и сами квартиры сейчас продаются за большие деньги. У застройщиков просто нет возможности предложить более низкую цену. Из-за этого они предлагают, например, кухонную мебель в подарок. Но ни при каких условиях не готовы снижать цену на саму квартиру“, - пояснил маклер Arco Vara Джошуа Джеймс Вийналасс.