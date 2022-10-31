Обзор: за 21 год стоимость земли в Эстонии выросла более чем в 8 раз

Регулярная переоценка стоимости земли - это рыночная оценка земли, в результате которой для каждой кадастровой единицы определяется приблизительная рыночная стоимость и устанавливается новый земельный налог. Речь идет о массовой переоценке, результатом которой является статистическое обобщение, сообщил Земельный департамент.

В результате регулярной переоценки земельных участков Земельным департаментом стоимость земли в Эстонии составляет 32,5 млрд евро, из которых 71% - это стоимость земли под застройку. По сравнению с последней переоценкой 21 год назад стоимость земли увеличилась в 8,3 раза; у 761 286 земельных участков в Эстонии появилась новая цена.

Основная причина роста стоимости земли кроется в общем росте цен за последний 21 год. При этом цена земли повысилась в среднем в 8,3 раза, средняя брутто-заработная плата увеличилась в 4,8 раза, стоимость жилья - в 4,3 раза, а стоимость жизни - в 2,2 раза.

Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

