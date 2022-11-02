Земля подорожала: ожидать ли повышения земельного налога?

В результате общегосударственной кадастровой переоценки земельный налог для застроенных участков в крупных городах должен был бы вырасти в несколько раз. Но на самом деле, судя по темпам роста налоговой ставки, предусмотренным Законом о земельном налоге, на это могут уйти десятилетия, пишет dv.ee.