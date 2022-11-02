Недвижимость
02.11.2022, 07:37

Земля подорожала: ожидать ли повышения земельного налога?

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krunt
krunt
ФОТО: Shutterstock

В результате общегосударственной кадастровой переоценки земельный налог для застроенных участков в крупных городах должен был бы вырасти в несколько раз. Но на самом деле, судя по темпам роста налоговой ставки, предусмотренным Законом о земельном налоге, на это могут уйти десятилетия, пишет dv.ee.

Минувшим летом Земельный департамент провел переоценку кадастровой стоимости всех землевладений в стране. Цена земли, используемая в качестве основы для расчета налогообложения, за последние 20 лет выросла в Эстонии в среднем 8 раз (последняя переоценка проводилась в 2001 году).

Если бы все самоуправления в стране учли новую оценку земельных угодий уже с лета нынешнего года, поступления земельного налога увеличились бы в среднем в 1,6 раза, или на 60%. Однако это произойдет не сразу.

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