Неплохая идея? Журналист предлагает правительству ввести пособие по жилищным кредитам

Выплаты по кредитам продолжают расти, поскольку центробанки пытаются обуздать инфляцию с помощью повышения процентных ставок. Специалисты прогнозируют, что к следующему лету шестимесячный Euribor вырастет аж до четырех процентов. Не знаю, случится ли это, но если да, то к среднему ежемесячному платежу по жилищному кредиту прибавится несколько сотен евро.