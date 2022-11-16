Недвижимость
16.11.2022, 10:11

Неплохая идея? Журналист предлагает правительству ввести пособие по жилищным кредитам

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Он уверен, что это лишь вопрос времени
ФОТО: MIND AND I | Shutterstock

Правительство Эстонии очень рьяно изобретает всевозможные меры поддержки. Не исключено, что в скором времени мы увидим и ту, что поможет людям справиться с ростом платежей по кредитам, уверен журналист Урмас Яагант.

Выплаты по кредитам продолжают расти, поскольку центробанки пытаются обуздать инфляцию с помощью повышения процентных ставок. Специалисты прогнозируют, что к следующему лету шестимесячный Euribor вырастет аж до четырех процентов. Не знаю, случится ли это, но если да, то к среднему ежемесячному платежу по жилищному кредиту прибавится несколько сотен евро.

Что произойдет с экономический точки зрения, прогнозировать не могу. Но что случится с политической, уже представляю. И это еще до того, как ставки достигнут максимальных высот.

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RusDelfi
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