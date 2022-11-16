16.11.2022, 10:11
Неплохая идея? Журналист предлагает правительству ввести пособие по жилищным кредитам(7)
Он уверен, что это лишь вопрос времени
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Правительство Эстонии очень рьяно изобретает всевозможные меры поддержки. Не исключено, что в скором времени мы увидим и ту, что поможет людям справиться с ростом платежей по кредитам, уверен журналист Урмас Яагант.
Выплаты по кредитам продолжают расти, поскольку центробанки пытаются обуздать инфляцию с помощью повышения процентных ставок. Специалисты прогнозируют, что к следующему лету шестимесячный Euribor вырастет аж до четырех процентов. Не знаю, случится ли это, но если да, то к среднему ежемесячному платежу по жилищному кредиту прибавится несколько сотен евро.