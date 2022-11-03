ЭКСПЕРТ | Обзор за месяц: что происходит с ценами на недвижимость в столице?

„В целом ожидается, что цены будут снижаться, но ни одного реального подтверждения этому пока не видно. Уменьшение количества сделок было ожидаемым, и в первую очередь это связано с тем, что будущее представляется неопределённым“, – проанализировал последние статистические данные Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara, по словам которого тенденции в изменении цен всё ещё остаются неясными. „Средняя стоимость квадратного метра квартир в столице уже полгода держится на одном уровне. При этом в некоторых новостройках, где цены были откровенно завышены, этой зимой цены обязательно будут снижаться“, – добавил Вахтер.

В октябре в Таллинне было продано 690 квартир, что практически соответствует сентябрьскому результату, когда сменились владельцы у 705 объектов. Однако, по сравнению с октябрём прошлого года количество совершённых в Таллинне сделок сократилось на 34,5%. Денежный объём сделок с квартирами в октябре нынешнего года был таким же, как в сентябре. Самая дорогая квартира была продана в Таллинне в октябре за 1 166 500 евро.

„Сейчас на рынке недвижимости много неопределённости и тревожных ожиданий, а это значит, что вес любых более точных прогнозов относительно невелик. В сентябре и октябре количество сделок с квартирами сократилось до уровня лета 2020 года. На данный момент покупатели и продавцы, образно говоря, приглядываются друг к другу, при этом никто из них не хочет делать первый шаг“, – сказал руководитель 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер и добавил, что сколько-нибудь значительного изменения цен пока не ощущается.

„Все участники рынка, которые, оказавшись в трудном положении, могли бы вызвать серьёзные проблемы у всего сектора, хорошо капитализированы, и, несмотря на то, что за прошедшие годы кредитные деньги ощутимо подешевели, банки очень избирательно подходили к тому, на чьи девелоперские проекты они эти деньги давали“, – пояснил происходящее на рынке Мартин Вахтер.