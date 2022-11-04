ЭКСПЕРТ | Цены на квартиры будут снижаться

Если еще пару месяцев назад на порталах недвижимости можно было наблюдать пик цен на аренду и покупку квартир, то сейчас ситуация начинает меняться в обратную сторону. Это связано с тем, что спрос уже не такой высокий. И возросло число желающих продать или сдать в аренду свою квартиру, передает „Актуальная камера“.