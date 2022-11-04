ЭКСПЕРТ | Цены на квартиры будут снижаться(14)
Ситуация на рынке недвижимости меняется: спрос на аренду и покупку квартир падает, а количество сдаваемых квартир растет. Эксперты предполагают, что это вызвано инфляцией, ростом цен на электроэнергию и продукты, пишет rus.err.ee.
Если еще пару месяцев назад на порталах недвижимости можно было наблюдать пик цен на аренду и покупку квартир, то сейчас ситуация начинает меняться в обратную сторону. Это связано с тем, что спрос уже не такой высокий. И возросло число желающих продать или сдать в аренду свою квартиру, передает „Актуальная камера“.
„Люди боятся наступления холодов и огромных счетов за коммунальные платежи. То есть те, у кого, допустим, простаивали квартиры, стали задумываться о том, чтобы сдать их в аренду. Поэтому количество предлагаемых квартир возросло“, – сказал руководитель бюро недвижимости Ambrozi Анатолий Амбрози.
Однако свои коррективы вносит и рост цен. Люди стараются найти более выгодный вариант для аренды.
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