Государство провело полную переоценку земель: стоимость многих участков сильно выросла (но некоторых и упала). Это отразится и на земельном налоге

Согласно проведенной в этом году государством оценке, эстонская земля стоит среднем в 8,3 раза дороже, чем в 2001 году. Это в целом хорошо, однако не стоит забывать о земельном налоге. Конкретные суммы, на которые в будущем вырастут платежи, зависят от местного самоуправления. Хотя стоимость земли в стране выросла в среднем более чем в восемь раз, есть и места, где она упала, пишет Maaleht.