Недвижимость
08.11.2022, 10:01

Государство провело полную переоценку земель: стоимость многих участков сильно выросла (но некоторых и упала). Это отразится и на земельном налоге

 
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Согласно проведенной в этом году государством оценке, эстонская земля стоит среднем в 8,3 раза дороже, чем в 2001 году. Это в целом хорошо, однако не стоит забывать о земельном налоге. Конкретные суммы, на которые в будущем вырастут платежи, зависят от местного самоуправления. Хотя стоимость земли в стране выросла в среднем более чем в восемь раз, есть и места, где она упала, пишет Maaleht.

С понедельника все желающие могут ознакомиться с результатами плановой оценки земли на сайте minu.kataster.ee.

„Отзывов много. Конечно, люди сравнивают стоимость своего участка со стоимостью участков соседей, родственников, а также другой близлежащей недвижимостью. Это неизбежно“, — говорит главный специалист отдела оценки недвижимого имущества Земельного департамента Йоханнес Ныупуу.

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