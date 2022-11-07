07.11.2022, 09:46
„Материалы дорожают бешеными темпами“: фирма по утеплению домов предрекает тяжелые времена(9)
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Благодаря росту цен на электроэнергию год выдался удачным для компаний, предлагающих услуги по утеплению. Однако стоимость материалов растет так быстро, что скоро праздник закончится, считает Рюнно Тука, руководитель и владелец Puistevilla Paigaldus OÜ, пишет dv.ee.
„Всего три недели назад цены на материалы вновь выросли на 27%“, – говорит он. Основной рост цен происходит за счет увеличения стоимости энергоносителей, так как для производства сыпучей минеральной ваты используется газ.
Хотя объем заказов Puistevilla Paigaldus в этом году увеличился примерно на треть, и работы хватает, Тука опасается, что у людей скоро закончатся деньги.