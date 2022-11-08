ЭКСПЕРТ | Банки ужесточили критерии выдачи жилищных кредитов

„Если в прошлом году клиент получал кредит в банке, например, на 100 000 евро, то сейчас с той же зарплатой он получит около 80 000“, - описал текущую ситуацию руководитель отдела розничного банкинга Luminor Танель Ребане. По его словам, поскольку цены на жилье пока существенно не упали, часть предлагаемой недвижимости стала недоступной для людей при текущем уровне номинальных доходов.

Согласно инструкции Банка Эстонии, кредитные обязательства человека могут составлять не более половины его дохода. Однако коммерческие банки часто более консервативны и устанавливают максимальный размер платежа по кредиту на уровне не более 40% располагаемого дохода. Наряду с соотношением кредитных обязательств и доходов, банки также смотрят, сколько свободных денег остается у человека после совершения необходимых расходов, таких как покупка продуктов питания или оплата счетов за электричество и отопление.