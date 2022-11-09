ФОТО | В Таллинне построят масштабный жилой и деловой квартал с собственным рестораном(3)
Инвестиционная компания-застройщик Estmak Capital построит в непосредственной близости от центра Таллинна, в конце улицы Эндла, жилой и деловой квартал Wittenhof с десятками современных квартир, офисных и коммерческих площадей, а также зеленой зоной.
„Новый проект получил свое название благодаря находящейся рядом летней усадьбе Wittenhof, после разделения земель которой на участки в прошлом веке появился поселок Лиллекюла. Чтобы достойно представлять это имя, сооружаемый квартал в архитектурном, функциональном и технологическом смысле должен находиться на высшем уровне“, — сказала менеджер по маркетингу и коммуникации Estmak Capital Марианна Элкснин-Валд
Жилые и коммерческие здания Wittenhof будут располагаться в важном с точки зрения городского строительства районе с большим потенциалом, неподалеку от уже существующего квартала WOHO и планируемого квартала Ипподрома.
Более восьмидесяти квартир
Через три года здесь появится комплекс зданий, в которых будет более 80 квартир, а также десятки офисных и коммерческих площадей. Новые здания высотой до 10 этажей будут хорошо видны при движении со стороны Кристийне по улице Эндла, а также с Палдиского шоссе.
Отсюда удобно добираться в разные районы города пешком, на велосипеде, самокате, автомобиле или воспользовавшись общественным транспортом. С верхних этажей будут открываться прекрасные виды на море и Старый город.
По словам спроектировавших квартал архитекторов бюро DAGOpen Яана Кууземетса и Кейу Тулев, в поисках лучшей архитектурной формы и функциональности они перебрали десятки разных решений.
Архитекторы черпали вдохновение для проектирования жилого дома в промышленной архитектуре. На первом этаже запланированы квартиры в стиле „лофт“, которые придают дому стильный вневременной вид, благодаря чему новые постройки будут сочетаться с окружающими их зданиями и их архитектурным языком.
Стоящее отдельно девятиэтажное офисное здание визуально кажется воздушным и хорошо сочетает в себе потребности современной и гибкой рабочей среды.
Промышленная и в то же время нестареющая архитектурная форма находится в симбиозе с функциональностью и экономичностью. Так называемый „плиссированный“ фасад коммерческого здания спроектирован таким образом, чтобы при движении мимо здания возникали своеобразные и постоянно меняющиеся отражения. Поочередное расположение полос стены и стеклянного фасада обеспечивает фасадам офисного здания с востока, юга и запада защиту от летнего перегрева. В то же время в помещения будет поступать достаточно дневного света, а также откроются красивые виды на город.
Форма, расположение и фасадное решение коммерческого здания обеспечат максимальное удобство пользования, лучшую позицию в отношении ветров и солнца, а также энергоэффективность.
Архитекторы избегали при проектировании длинных и прямых коридоров, а также недостаточности общих помещений и зон рассеивания, что сократило бы удобство пользования, солидность и достоинство арендных площадей.
В здании запланирована смарт-система лестниц Scissor Stairs, которая отвечает требованиям пожарной безопасности и эвакуации для высотных зданий, а также вместе с тамбурами избыточного давления обеспечивает наличие двух отдельных свободных от дыма эвакуационных лестничных клеток.
Терраса на крыше и ресторан
Общие зоны квартала решены исходя из практичности и удобства пользования, но при этом будут выглядеть солидно и достойно. На крыше низкой части, соединяющей коммерческое и жилое здание, запланирована общая терраса с озеленением из неприхотливых и не требующих серьезного ухода растений. Проект также предусматривает ресторан с открывающейся во внутренний двор террасой.
Парковка в жилом доме решена как на первом этаже, так и на подземном парковочном этаже. Всего в жилом и коммерческом здании предусмотрено более 130 парковочных мест. Кроме того, места для парковки и остановки запланированы на внутриквартальных улицах, а также перед зданием на ул. Эндла, где будет и продовольственный магазин.
Расположенный через дорогу парк Мериметса с оздоровительными трассами хорошо подходит для занятий спортом или для хорошего проведения свободного времени всей семьей. На расстоянии всего около километра находятся пляж Строоми и прогулочная дорожка Рокка-аль-Маре. Свои повседневные покупки можно удобно совершать в Merimetsa Selver или в находящемся неподалеку торговом центре Kristiine.