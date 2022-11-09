ФОТО | В Таллинне построят масштабный жилой и деловой квартал с собственным рестораном

„Новый проект получил свое название благодаря находящейся рядом летней усадьбе Wittenhof, после разделения земель которой на участки в прошлом веке появился поселок Лиллекюла. Чтобы достойно представлять это имя, сооружаемый квартал в архитектурном, функциональном и технологическом смысле должен находиться на высшем уровне“, — сказала менеджер по маркетингу и коммуникации Estmak Capital Марианна Элкснин-Валд

Жилые и коммерческие здания Wittenhof будут располагаться в важном с точки зрения городского строительства районе с большим потенциалом, неподалеку от уже существующего квартала WOHO и планируемого квартала Ипподрома.

Более восьмидесяти квартир

Через три года здесь появится комплекс зданий, в которых будет более 80 квартир, а также десятки офисных и коммерческих площадей. Новые здания высотой до 10 этажей будут хорошо видны при движении со стороны Кристийне по улице Эндла, а также с Палдиского шоссе.

Отсюда удобно добираться в разные районы города пешком, на велосипеде, самокате, автомобиле или воспользовавшись общественным транспортом. С верхних этажей будут открываться прекрасные виды на море и Старый город.

По словам спроектировавших квартал архитекторов бюро DAGOpen Яана Кууземетса и Кейу Тулев, в поисках лучшей архитектурной формы и функциональности они перебрали десятки разных решений.

Архитекторы черпали вдохновение для проектирования жилого дома в промышленной архитектуре. На первом этаже запланированы квартиры в стиле „лофт“, которые придают дому стильный вневременной вид, благодаря чему новые постройки будут сочетаться с окружающими их зданиями и их архитектурным языком.

Стоящее отдельно девятиэтажное офисное здание визуально кажется воздушным и хорошо сочетает в себе потребности современной и гибкой рабочей среды.