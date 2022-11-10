Новые решения для утепления девятиэтажных домов: какие дома будут реконструированы первыми(5)
Ученые Таллиннского технического университета разработали решение для быстрой реконструкции многоквартирных домов, то есть с использованием панелей заводского производства. Если до сих пор было найдено решение для пятиэтажек, то теперь пытаются применить его к девятиэтажным домам, пишет rus.err.ee.
Среднестатистический житель Эстонии живет в многоквартирном доме советской постройки. Большая часть этих домов до сих пор не утеплена. Ученые Таллиннского технического университета предложили решение по утеплению пятиэтажек с помощью произведенных на заводе панелей, теперь они пытаются найти решение и для девятиэтажек.
„Девятиэтажные дома являются вызовом. С одной стороны, речь идет о пожарной безопасности в высотном здании, с другой стороны, при подъеме элементов могут возникнуть проблемы из-за порывов ветра на высоте“, - пояснил профессор строительной физики технического университета Тарго Каламеэс.
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