Новые решения для утепления девятиэтажных домов: какие дома будут реконструированы первыми

Ученые Таллиннского технического университета разработали решение для быстрой реконструкции многоквартирных домов, то есть с использованием панелей заводского производства. Если до сих пор было найдено решение для пятиэтажек, то теперь пытаются применить его к девятиэтажным домам, пишет rus.err.ee.